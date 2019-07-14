刀刀砍頭部！小王殺女友前夫「埋屍墓地」　淡定裝亡者發訊息瞞1年

▲廣西一位男子墳墓旁虐殺女友前夫獲死刑。（圖／翻攝自廣西省高等法院微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西河池市日前發生一起超駭人命案。因不滿心愛女友和前夫還一起住，黃姓男子決定狠下殺手，把女友前夫騙到墓地，趁他不備，用石頭猛砸、砍柴刀狂劈對方頭部直至死亡，隨後埋屍墳墓旁，殺人後還拿死者手機發訊息偽造假像。當地法院12日宣佈，判處黃男死刑。

據廣西高等法院微信，兇手黃樹生2015年8月通過聊天軟體認識已婚的周姓女子，發生婚外情。周女與被害人蒙姓前夫1年後離婚，因子女的撫養問題，離婚後仍共同生活在一起。黃樹生為了讓女友安心地與自己在一起生活，遂制定計畫準備殺害對方。

黃樹生2016年12月聯繫上蒙男，以幫老闆修墳墓為由，以每天200元人民幣（約新台幣903元）的工資，拜託他幫忙開路修墳。事發當天，蒙男進入一個墳墓一旁的隱蔽洞穴挖土，並喊兇手一起到洞內取暖。這時，黃樹生趁其不備之時，在洞穴中殘忍虐殺了對方。屍體直到2017年4月7日才被他人掃墓時發現，經鑒定是重度顱腦損傷死亡。

法院審理後宣判黃樹生極刑，認為「他的作案動機十分卑劣，主觀惡性、人身危險性極大，作案手段隱蔽、殘忍，犯罪後沒有任何悔罪表現。」