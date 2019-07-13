背涼涼！新竹「刑事隊長」位置超準　每陞官就要發生大刑案

▲新竹市刑事隊長一職，每逢調動就會出大刑案。（示意圖／免費圖庫）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警局有怪事，就是每逢刑事隊長一調動，必有槍擊、搶銀行重大刑案！日前原文華派出所所長徐念陽7月5日剛陞任三分局偵查隊長，上任2天後出國渡假，沒想到徐在遊輪上就接到轄區發生男友為財勒斃女友案，「調動就出大事」話題在基層不斷傳開，讓人不寒而慄。

據了解，3分局偵查隊長徐念陽5日從所長陞任隊長，陞官前就計畫全家搭郵輪去日本沖繩。只是10日轄區摩鐵發生陳男勒死女友謀財害命，在遊輪的他接獲訊息，還要船上聯繫同仁規畫緝捕凶嫌，11日下郵輪立即包計程車飛奔回新竹辦案。

▲徐念陽剛上任就遇到殺人命案，人還在沖繩海上，只能以電話指揮。（圖／記者陳凱力翻攝）



無獨有偶的是，2分局偵查隊長蘇皇吉2017年9月陞官，11月底轄內就發生震驚全台的新竹合庫搶案，搶匪位於新竹市鬧區在櫃台、銀行大門、人行道開6槍，搶走73萬餘元現鈔，甚至1名50歲行員遭搶匪擊斃，搶匪還逃進一處高檔社區，警方攻堅之際，搶匪自知難逃，即在社區畏罪上吊自殺，讓警方鬆了一口氣，深怕搶匪失去理知，釀成大禍。

回任刑大偵1大隊長的吳文華，他也回想2014年6月上任1分局偵查隊長，當天轄區就有槍擊案。一群男子因財務糾紛相揪文化中心輸贏，雙方一言不合大打出手，其中有人持槍對天開槍。

之後接下吳文華隊長一職的胡俊凱是現任1分局偵查隊長，當時他也有相同遭遇。他剛到任1個月內槍擊案頻傳，其中2個男子在一間酒店相遇，因互看不順眼，一言不合直接拔槍對幹，所幸只朝天花板開槍。當時，警方獲報趕抵現場，將2派酒客帶回偵訊，事後釐清雙方同屬同一幫派烏龍開槍案。

現任少年隊組長的劉煥清2015年11月上任2分局偵查隊長，1個月後就發生銀樓搶案，當時20歲男子沉迷網路簽賭欠錢，被父母逐出家門，為引父母注意，夥同2友行搶銀樓，搶走15萬元現金與9條價值25萬元的金項鍊，幸好，3天內就抓到人。

▲不少員警信奉關公。（圖／記者陳凱力翻攝）

不少偵查隊長上任積極任事，為治安打拼，為了求順風順水有人找風水師看風水，辦公室請關公、達摩祖師、鍾馗坐鎮，庇蔭之餘還要保平安。不過，現年在偵查隊長均已年輕化，有人認為，調動出大事一切都是巧合，因為每天都有不同的變化，有時運氣好就順風順水，有時運氣差就大小案不斷，讓人覺得忙到喘不過來，像法院、地檢甚至派出所門口都會種上「梅樹」「松」鎮壓，就是取諧音「沒事」、「輕鬆」。

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