16歲屁孩吃醋女友　拿小刀「硬砍情敵頭顱」軀幹丟河畔曬乾！

▲16歲屁孩因為女友跟男生講話，竟拿刀砍下男方的頭。（圖／翻攝自當地警方）

記者陳亭伃／綜合報導

忌妒使人失去理智，更可能會衝動做出傻事。美國一名15歲的男孩因為忌妒女友與大他一歲的男同學說話，憤怒之下假友善的將男方約出來，並在抽完大麻後，拿出隨身小刀將其頭顱砍下，並且把剩下的身體軀幹隨意丟棄在河畔。

根據英國《太陽報》報導，2016年當時僅15歲的馬修（Matthew Borges）因為不滿小女友跟當時僅16歲的朋友李努曼（Lee Manuel）交談的相當開心，多次對女友發脾氣，甚至發送令人害怕的威脅訊息，「我就想釋放自己的惡魔，想殺人」、「死去的眼睛是很可怕的，充滿黑暗」等等，但當時女友只是告訴他不要再這樣說話。

沒想到，早已被忌妒心吞噬的馬修，在犯案前一天傳了一段訊息給女友，並且問女友是否懂死亡的眼神。接著馬修將李努曼約到一處河畔邊，兩人抽了大麻之後，李努曼就失蹤。馬修當時的女友出面作證時提到「他完全已經被忌妒吞噬，根本就不知道自己究竟做了什麼？」就連馬修的4位朋友告訴警方，馬修確實想要殺掉李努曼。

馬修向檢方坦承，自己將李努曼約到河畔邊後，兩人抽了大麻，他就拿出預藏好的刀子，將李努曼的頭直接割下，「因為切斷他的頭，身分就會更難被認出來」接著將剩下的軀幹直接丟棄在河畔邊，直到過了幾天才被遛狗的婦女發現。

審判過程中，李努曼的母親情緒數度崩潰，更要求法庭判他無期徒刑「這樣的人就該遠離社會，不能讓他有機會再次殺人」訊後最終審判將擇期公布。