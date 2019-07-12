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結婚28年...人夫吼「玩別人的老婆爽歪歪」崩潰告！小王簽2次悔過書求饒

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲法官最後判邢男須賠償5萬撫慰金給郭姓人夫。示意圖與本案無關。（圖／取自pakutaso）

地方中心／基隆報導

基隆一名邢姓男子與小美（化名）偷情被郭姓人夫發現，後來寫了悔過書尋求原諒，沒想到仍不知悔改，與小美繼續藕斷絲連，再度立下悔過書；不過郭男早就情緒崩潰，決定提告向他求償50萬元精神損失。基隆地院審理後，認定2人行為超過，判邢男須賠5萬元給郭男。

判決書指出，郭男與小美結婚28年，沒想到自2019年4月起小美開始舉止詭異，常常晚回家，後來看了行車紀錄器才知道原來跟邢男有關；郭男甚至看見2人去汽車旅館，再牽手走出去逛夜市。邢男後來怕被公司的人發現，於同年5月3日簽下悔過書，但仍與小美藕斷絲連。

郭男後來受不了，隔空互嗆「玩別人的老婆爽歪歪」，過3天再把邢男約到派出所進行和談，期間邢男2度簽下悔過書；只不過此時郭男已經幾近精神崩潰邊緣，因此提出50萬元求償告訴。

邢男在法庭上辯稱，當晚只是去汽車旅館對面的速食店用餐，郭男不能單憑目睹片段就濫指侵害配偶關係；另外，會簽下悔過書都是深受郭男危害，非出於本意。

法官審理後認為，雖無法推認邢男與小美有無發生性行為，但邢男明知對方有丈夫，卻逾越男女間分際，足以干擾小美夫妻間的感情，侵害郭男配偶權利，因此判邢男須賠償5萬元精神撫慰金，全案可上訴。

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關鍵字：悔過書,小王,婚外情

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