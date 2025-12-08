川普新版國安戰略「狠批歐洲」　克宮罕見大讚：符合俄願景

▲美國總統川普公布最新國家安全戰略後，克里姆林宮罕見公開讚許。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普公布最新國家安全戰略後，克里姆林宮發言人佩斯科夫7日罕見公開讚許，稱這項戰略調整「大致符合俄羅斯願景」，同時美方新戰略也批評歐洲盟邦面臨「文明消亡」危機，並表達重建美俄戰略穩定的意願。

根據《路透社》報導，佩斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯國家電視台專訪中表示，「我們看到的調整在許多方面都與我們的願景相符。」他強調，這屆美國政府「與以往截然不同」，並認為美方呼籲在戰略穩定議題上與莫斯科合作，而非將俄羅斯描述為直接威脅，是個積極步驟。

川普簽署的這份戰略文件描述其外交願景為「靈活現實主義」，主張美國應重振19世紀門羅主義，宣告西半球為華盛頓的影響範圍。文件警告歐洲面臨「文明消亡」威脅，並將談判結束烏克蘭戰爭列為美國「核心」利益。

值得注意的是，這份戰略報告也批評歐洲盟邦「監管過度」且缺乏「自信」，因移民問題導致文明危機。報告指出，美國將阻止其他大國主導世界，但強調「這不意味著要浪費生命與財富，遏制所有世界大國與中等強權的影響力」。

莫斯科與華盛頓在全球政治重大議題上如此全面一致實屬罕見。冷戰期間，蘇聯視美國為腐朽資本主義帝國，而美國前總統雷根曾在1983年稱蘇聯為「邪惡帝國」。蘇聯解體後，莫斯科曾期望與西方建立夥伴關係，但隨著北約擴張，雙邊關係日趨緊張。

對於美方文件中承諾終結「北約軍事聯盟持續擴張的認知和現實」，佩斯科夫表示鼓舞。不過他也警告，美國「深層政府」與川普的世界觀存在差異，暗示政策執行可能面臨阻力。

在亞太戰略方面，川普戰略將印太地區描述為「關鍵經濟和地緣政治戰場」，計劃強化美國及盟友軍事力量，防範中國大陸在台海問題上的衝突。川普曾表示：「身為歷史學生，我學到的第一件事就是不能讓俄羅斯和中國聯手。」

自2014年俄羅斯併吞克里米亞及2022年入侵烏克蘭以來，美國戰略文件均將莫斯科定位為威脅或侵略者。如今川普政府的戰略調整，被視為美俄關係可能解凍的重要信號，但實際執行成效仍有待觀察。