　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

記者張方瑀／綜合報導

好萊塢動作巨星約翰希南（John Cena）4年前因在宣傳《玩命關頭9》時稱「台灣是第一個看到電影的國家」，遭中國網友群起砲轟，他隨後以中文錄影道歉。一度引發兩岸與美國輿論激動反應。希南近日上節目回憶這段風波時坦言，自己道歉不只沒有平息怒火，反而「把整艘船弄沉」，甚至連美國也被他惹毛。

希南日前接受美國知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）訪問時，親口重提這段被他形容為「地緣政治渾濁水域」的事件。他說，當年自認中文夠流利，便給自己訂下規定，要用中文完成多數亞洲地區的媒體訪問。

錄製各地版本的提詞器影片時，他在長達10小時工作日的最後一段，沒有仔細檢查稿子，就順著拼音唸出，「台灣成為第一個看到這部電影的國家」。

根據《中央社》報導，影片播出後瞬間在中國社群引爆不滿，他也火速在微博以中文道歉，強調「我愛更尊重中國和中國人」，但這段「低頭」卻意外引發美國輿論反彈。

▲▼約翰希南（John Cena）。（圖／UIP提供、翻攝自微博／RealWWEJohnCena）

▲約翰希南4年前因在宣傳《玩命關頭9》時稱「台灣是第一個看到電影的國家」，遭中國網友群起砲轟。（圖／UIP提供、翻攝自微博／RealWWEJohnCena）

希南坦言，那是他人生中最混亂的時刻，不但中國網友氣炸，「連我的國家也生氣了。」他強調，自己是徹底的愛國者，因此當要向中國道歉時，就等於同時惹惱美國，「無論我做什麼都不夠，每個人都很生氣。」

他反思，最大的錯誤是誤以為會說中文，就能理解背後文化差異，「我知道自己唸了什麼，但不懂那些稱呼背後的深層政治意義」。喬羅根問他，「他們（中國）不是都說中國台北嗎？」希南無奈回應，當時對這些都不了解。

希南表示，從那之後只要有人要求他在公開場合講中文，他幾乎都會拒絕，因為自己沒有足夠的「文化視野」判斷哪個場域該用什麼稱呼。

事件爆發當時，他正拍攝影集《和平使者》（Peacemaker），甚至主動跑去找導演詹姆斯岡恩（James Gunn）說，「如果你必須開除我，我能理解。」

回顧整件事，他承認「以中文講出台灣是國家」本來就位在地緣政治敏感地帶，「好像叫什麼領土模糊吧」，連美國政策他都不完全了解，「而我闖進一個我不該進入的水域，這是我的錯。」

對他而言，最痛的是美國內部的反應，「我完全理解美國人為什麼對我的道歉感到生氣，那真的是我很糟的一步棋。」希南說，當時若能先冷靜深呼吸，不要反射式回應，結果可能完全不同。但他反應太快，「最後不但沒有補上船上的洞，反而把整艘船弄沉了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝御醫
「道奇巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女變老婆
獨／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將將回鍋效力
板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下　馬路滿滿碎
暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火
「TOYOTA RAV4全球最便宜」2.0汽油規格出爐！售價
台2線99K大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛慘死　雙向封
跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基遲未看「新版和平提案」　川普：有點失望

稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

川普新版國安戰略「狠批歐洲」　克宮罕見大讚：符合俄願景

日防衛省：中國遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

低價買車吸金百億！　伊朗詐欺犯「絞刑處決」

貿易失衡擴大　馬克宏：中國若「不縮減順差」將啟動關稅反制

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

澤倫斯基遲未看「新版和平提案」　川普：有點失望

稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

川普新版國安戰略「狠批歐洲」　克宮罕見大讚：符合俄願景

日防衛省：中國遼寧艦沖繩周邊「2天起降100次」

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

低價買車吸金百億！　伊朗詐欺犯「絞刑處決」

貿易失衡擴大　馬克宏：中國若「不縮減順差」將啟動關稅反制

哈瑪斯：若「巴勒斯坦建國」　願放下武器不掌權

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝前總統御醫

台積電漲10元至1470　台股漲逾125點站上2萬8

澤倫斯基遲未看「新版和平提案」　川普：有點失望

秋冬最強IT Bag這三顆霸榜！達珂塔強生狂曬仙女包、Giselle同款跟入手

HONDA「油電CR-V續航破1,100公里」台灣明年國產！日本油耗成績曝光

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

「高大之森2」正對高大校園台積電加持　工程0付款吸科技人卡位

台中紅線強勢北進！上學通勤更快　中友一中商圈一路延伸豐原「11站15.42公里」路線圖一次看

迎戰年末財務高峰！　中信銀 e-Cash APP助中小企業輕鬆換匯及掌握資金水位

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

國際熱門新聞

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！這國崛起

川普在盯著！宏都拉斯總統選情仍膠著　小鎮延後投票成舉國焦點

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

性侵惹毛村民！印尼男被砍GG　屍體遊街

納坦雅胡將會川普：加薩和平計畫很快進入第二階段

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

馬克宏：中國若不縮減順差　將啟動關稅反制

更多熱門

相關新聞

川普國家安全戰略批歐　克宮讚：符合俄願景

川普國家安全戰略批歐　克宮讚：符合俄願景

美國總統川普公布最新國家安全戰略後，克里姆林宮發言人佩斯科夫7日罕見公開讚許，稱這項戰略調整「大致符合俄羅斯願景」，同時美方新戰略也批評歐洲盟邦面臨「文明消亡」危機，並表達重建美俄戰略穩定的意願。

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

美特使稱「俄烏和平近了」　2大關鍵曝光

美特使稱「俄烏和平近了」　2大關鍵曝光

美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！

美2少年「槍殺焚屍」14歲女同學！

關鍵字：

約翰希南台灣John Cena北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面