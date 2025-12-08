稱台灣為國家向中道歉　約翰希南認「惹毛美國」：最糟的一步棋

記者張方瑀／綜合報導

好萊塢動作巨星約翰希南（John Cena）4年前因在宣傳《玩命關頭9》時稱「台灣是第一個看到電影的國家」，遭中國網友群起砲轟，他隨後以中文錄影道歉。一度引發兩岸與美國輿論激動反應。希南近日上節目回憶這段風波時坦言，自己道歉不只沒有平息怒火，反而「把整艘船弄沉」，甚至連美國也被他惹毛。

希南日前接受美國知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）訪問時，親口重提這段被他形容為「地緣政治渾濁水域」的事件。他說，當年自認中文夠流利，便給自己訂下規定，要用中文完成多數亞洲地區的媒體訪問。

錄製各地版本的提詞器影片時，他在長達10小時工作日的最後一段，沒有仔細檢查稿子，就順著拼音唸出，「台灣成為第一個看到這部電影的國家」。

根據《中央社》報導，影片播出後瞬間在中國社群引爆不滿，他也火速在微博以中文道歉，強調「我愛更尊重中國和中國人」，但這段「低頭」卻意外引發美國輿論反彈。

▲約翰希南4年前因在宣傳《玩命關頭9》時稱「台灣是第一個看到電影的國家」，遭中國網友群起砲轟。（圖／UIP提供、翻攝自微博／RealWWEJohnCena）



希南坦言，那是他人生中最混亂的時刻，不但中國網友氣炸，「連我的國家也生氣了。」他強調，自己是徹底的愛國者，因此當要向中國道歉時，就等於同時惹惱美國，「無論我做什麼都不夠，每個人都很生氣。」

他反思，最大的錯誤是誤以為會說中文，就能理解背後文化差異，「我知道自己唸了什麼，但不懂那些稱呼背後的深層政治意義」。喬羅根問他，「他們（中國）不是都說中國台北嗎？」希南無奈回應，當時對這些都不了解。

希南表示，從那之後只要有人要求他在公開場合講中文，他幾乎都會拒絕，因為自己沒有足夠的「文化視野」判斷哪個場域該用什麼稱呼。

事件爆發當時，他正拍攝影集《和平使者》（Peacemaker），甚至主動跑去找導演詹姆斯岡恩（James Gunn）說，「如果你必須開除我，我能理解。」

回顧整件事，他承認「以中文講出台灣是國家」本來就位在地緣政治敏感地帶，「好像叫什麼領土模糊吧」，連美國政策他都不完全了解，「而我闖進一個我不該進入的水域，這是我的錯。」

對他而言，最痛的是美國內部的反應，「我完全理解美國人為什麼對我的道歉感到生氣，那真的是我很糟的一步棋。」希南說，當時若能先冷靜深呼吸，不要反射式回應，結果可能完全不同。但他反應太快，「最後不但沒有補上船上的洞，反而把整艘船弄沉了。」