新竹人我驕傲！鄭宏輝披民進黨戰袍　出戰2020新竹市立委之戰

▲前新竹市議員鄭宏輝，宣布代表民進黨參加2020新竹市立委選舉。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘，決定不再參選新竹市區域立委，也在臉書發文，表示全力支持鄭宏輝前進立法院。民進黨新竹市黨部13日舉辦記者會，宣布鄭宏輝已於2019年7月10日經民進黨中執會正式徵召，代表民進黨參選2020年新竹市立法委員。現場由柯建銘總召替鄭宏輝披上戰袍，正式交棒好人才，並呼籲支持者「全力以赴，團結勝選」，新竹市長林智堅也到場支持，全力相挺鄭宏輝前進立法院，力拼新竹好未來，現場有眾多市民前來支持與響應，2020的選戰正式開始。

▲新竹市長林智堅、民進黨團總召柯建銘都到場相挺鄭宏輝。



柯建銘表示，鄭宏輝在地方與中央的歷練相當豐富，從國會助理，到連任五屆新竹市議員，因為時間相近，決定放棄競選議員連任，把機會禮讓給年輕人。目前擔任行政院政務顧問，也是新竹市義消總隊長，是我交棒的好人選，柯建銘強調，挑戰困難本身就是一種價值，在艱困的國際局勢環境下，台灣必須要團結，捍衛我們現在得來不易的政治民主化、經濟自由化、社會多元化的現代化國家。

「守護台灣，我對鄭宏輝有百分之一百的信心！」新竹市長林智堅致詞時指出，過去與宏輝都是柯建銘總召的助理，攜手共同打拼，經歷新竹市大小選戰，兩人早有十足的默契。也要特別感謝宏輝在新竹市議員任內，擔任民進黨新竹市議會黨團總召，幫忙新竹市政府溝通協調，讓各項建設順利推動。林智堅市長強調，因為宏輝的專業與經驗，共同研擬市政建設規劃，總是能夠提出創新並且可行的方案，包括公園的改造、南寮漁港的建設、老人共餐食堂等等，而推動「兒童城市」，包括兒童醫院、親子館的籌備設置，仲夏藝文季、國際生活節各種活動，都要感謝鄭宏輝的建議與協助推動，讓新竹市成為充滿笑容的幸福城市。

▲▼鄭宏輝強調，將與林智堅市長攜手合作，共同推展新竹市政，爭取預算與建設，打拼新竹好未來！全力以赴，團結勝選2020新竹市立法委員選舉鄭宏輝正式參戰！

林智堅再表示，尤其是在爭取「廢除中油油庫」過程，以油罐車取代油庫，就是宏輝提出的方案，未來軟體科技園區發展可期。期待鄭宏輝能夠進入立法院，攜手拼新竹未來！參選新竹市立法委員的鄭宏輝，特別感謝柯建銘總召一路以來的鼓勵與支持。鄭宏輝表示，柯建銘總召一直以來對於新竹的交通建設大力推動，包括爭取興建北二高茄苳交流道、中山高新竹交流道改善工程以及舊港大橋、溪洲大橋等之外，近年爭取的台68線向西延伸至南寮漁港、公道五路向東延伸案、三姓橋路均已陸續完工。而爭議已久的公道三聯接景觀大道工程也即將動工興建，都是對於新竹生活品質提昇的重大建設。柯建銘指出，這些都不是他一人的功勞，這些有關新竹市的建設與政策方針，都是和宏輝與智堅一起研議交換意見有的重要成果。

鄭宏輝表示，將會延續柯總召的好建設，與林智堅市長共同努力，推動交通與經濟，督促五楊高架延伸新竹案早日完工，並推動台68線快速道路工程，解決中山高塞車問題，也將爭取另一座連結竹北、跨越頭前溪的大橋，以疏解園區周邊的車流解決塞車夢魘。鄭宏輝強調，「無論是在新竹出生、長大，來新竹求學、工作，或者是結婚而來到新竹，都是新竹人」，他將與林智堅市長攜手合作，共同推展新竹市政，爭取預算與建設，打拼新竹好未來，讓新竹人能夠大聲說出「新竹人我驕傲」！