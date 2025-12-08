　
社會 社會焦點 保障人權

努力試管終於懷孕！人妻返家插USB崩潰　驚見老公偷吃全紀錄

▲桃園市柳姓男子與少女交往期間多次發生性行為害懷孕，事後雖坦承認錯，僅想花錢了事不願負責，法官判刑8月不得易科罰金。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲北部1名人妻遭丈夫背叛。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名人妻在懷孕期間，竟意外在丈夫的USB裡發現多段與小三的性愛影片、裸露視訊影像，甚至還有2人一同前往泰國旅遊的親密照片。突如其來的背叛宛如一記重擊，讓她在孕期精神徹底崩潰，最後只能獨自返台待產。她隨後提告小三侵害配偶權。士林地院審酌她在孕期承受的巨大精神痛苦後，判小三賠償40萬元。

該名人妻與丈夫結婚後旅居海外，為了求子，於2023年9月返台接受試管嬰兒手術，成功懷孕後於2024年2月一同返回澳洲。本以為新生命即將帶來家庭轉折，沒想到返家後不久，她在丈夫的USB裡看見難以承受的畫面——多部丈夫與小三的性愛影片，部分還是小三自行手持手機拍攝；另有視訊裸露影像，以及2人於2023年11月25日至29日同遊泰國的親密照片。

人妻當下如遭晴天霹靂，在懷著孩子的情況下直面這些畫面，精神受到巨大打擊、傷痛欲絕，最終於去年3月獨自返台待產，生下孩子後決定提告。

小三則辯稱，她是在泰國旅程最後一天才得知男方已婚，視訊裸露是酒醉一時失序。但法官調閱雙方LINE對話後發現，事實並非如此。小三曾在訊息中寫道：「一開始，我對你的已婚身分只想保持距離…後來退下防備，發生進一步關係…出發泰國前我一直做心理建設…」內容清楚顯示她在旅程開始前就知道對方是已婚。

法院認為，小三在明知對方有婚姻的情況下，仍與其發生性行為、共同出遊並拍攝影像，行為已嚴重侵害配偶權，使處於孕期的人妻承受極大精神折磨。綜合雙方背景、行為態樣與受害情狀後，判小三須賠償精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

12/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

