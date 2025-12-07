車手詐騙1800萬沒羈押！交保後「再騙285萬」還不羈押　逃亡了

▲車手詐騙被檢方裁定交保，獲釋後立刻再騙。（示意圖／VCG，與本案當事人無關）

記者趙蔡州／綜合報導

一名林姓男子擔任詐欺集團車手，先後在新北市、彰化縣犯下4次詐欺案，得手高達1831萬多元，落網後坦承犯案並表現悔意，被檢方裁定5萬元交保，不料他獲釋後立刻南下彰化再犯案並得手285萬元，事後再次被逮捕，但這次法院仍未裁定羈押，僅限制住居，導致他獲釋後立刻逃亡，直到今年8月才被逮捕歸案。

林男8月落網後，至今仍在羈押中，他曾兩度聲請交保，聲稱自己全數認罪，對於犯行深感懊悔，現在只希望在入獄前的剩餘時間，回家好好安排妻兒的生活並陪伴年邁的雙親，但法院考量他有多件刑案正在審理，且曾有逃亡事實，均駁回他的申請。

判決書指出，林男2023年7月開始作案，三度用詐術向新北市一名范姓老翁騙取共1404萬多元，同月又到彰化縣對另一名受害人騙取價值427萬元的黃金，得手後他再次回到新北，準備再次詐騙范翁，但被警方逮捕，由於坦承犯行，檢方複訊後裁定他以5萬元交保，不料他獲釋後竟立刻南下彰化再次行騙，得手285萬元。

受害人報警後，彰化地檢署立刻對他展開通緝，他逃亡約2年，直到今年6月才被逮捕，他落網後再次使用認罪伎倆，彰化地院審理後僅諭知限制住居，不料5天後法院開庭，見他遲遲未現身，經檢方上門拘提找不到人，才發現他已逃亡不知所蹤。

彰院再次發布通緝，並於今年8月將他逮捕歸案，這次法官終於裁定將他羈押。林男目前分別被新北地院判處2年2個月、被彰化地院判處3年8個月有期徒刑。