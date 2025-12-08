跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

▲烏克蘭跳水名將莉絲昆轉籍俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭跳水界爆發重大爭議。烏克蘭跳水名將莉絲昆（Sofiia Lyskun）近日接受俄媒專訪時宣布改披俄羅斯戰袍，引發烏克蘭國內強烈反彈。烏克蘭跳水總會隨即撤銷她所有獎牌與榮譽，並表示將向國際體育機構提出申訴，要求依規對她實施「運動禁賽期」；莉絲昆此舉也引發烏克蘭民眾的怒火，痛批她「叛國」。

烏克蘭跳水總會7日發布聲明指出，莉絲昆未事前通知總會、教練團或烏克蘭體育部，便決定轉籍俄羅斯，「這類行為是絕對不可接受的」。聲明強調，這不僅損害單一運動員形象，也傷害每日為國家榮耀努力的整支代表隊。

聲明續稱，總會將向相關國際體育機構提出申請，要求依現行國際標準對她啟動運動隔離措施。

現年23歲的莉絲昆曾在去年巴黎奧運與2020東京奧運代表烏克蘭出賽，並於2023年貝爾格勒歐洲水上運動錦標賽拿下女子10公尺雙人跳金牌，也曾在2018年格拉斯哥賽事奪得團體金牌。

莉絲昆近日接受俄羅斯《消息報》（Izvestia）訪問時指出，決定轉籍是基於運動生涯考量，並批評烏克蘭跳水環境缺乏專業師資，「烏克蘭的教練多是體操或彈簧床背景，來自完全不同領域，他們能教我什麼？這幾年我感覺自己完全沒有成長。」

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，俄、白運動員一度被禁止參加世界泳總賽事。今年巴黎奧運已有部分俄、白選手以中立身分出賽，隨著限制逐步放寬，相關爭議仍持續發酵。