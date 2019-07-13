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新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽　SBL球星嗨翻天

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▲新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽　SBL球星嗨翻天。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽熱鬧展開。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局、新竹市衛生局及新竹市學生校外生活輔導會於13日假新竹市立體育館，舉辦2019年暑期保護青少年─青春專案「波麗士盃3對3籃球PK賽」，活動邀請富邦勇士、台灣銀行及金門酒廠籃球隊洪志善、李盈鋒、吳祐任、林任鴻、呂冠霆及王泰傑等多位SBL球員，與參賽同學進行籃球熱身遊戲及示範表演，並辦理現場及網路直播預防犯罪有獎徴答，答對即可獲得球星親筆簽名球，現場學生及網路粉絲踴躍答題，暑期保護青少年~預防犯罪宣導成效良好。

本次比賽分成國中男(女)子組、高中男(女)子組等4組，報名參加隊伍計有110隊330人，活動開幕式特別邀請中華大學競技啦啦隊帶來國際級水準的開場表演，現場氣氛嗨翻天，新竹市副市長沈慧虹與警察局、衛生局、校外會代表及與會貴賓、球星，為比賽揭開序幕。

▲新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽　SBL球星嗨翻天。（圖／新竹市政府提供）

衛生局表示，吸菸及藥物濫用多半是因為無法拒絕同儕誘惑而發生，家長應鼓勵孩子們交友、識友並作自己的主人，從事正當的休閒活動；新竹市警察局局長鄧學鑫也表示，青少年暑假期間偕同好友報名籃球賽，除了聯絡感情同時也能強健體魄，擁有健康身心，是非常好的暑假活動規劃，值得鼓勵與學習，而這也是警察局多年以來辦理波麗士盃3對3籃球PK賽的活動宗旨。

警察局表示，暑假開始了，新竹市警察局將致力於舉辦各項健康休閒活動，歡迎家長鼓勵或陪同孩子參與，讓青少年朋友遠離毒品、幫派、暴力、援交、詐騙及危險駕車，過一個快樂而有意義的暑假。

▲新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽　SBL球星嗨翻天。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽　SBL球星嗨翻天。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市波麗士盃3對3籃球PK賽　SBL球星嗨翻天。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：新竹市政府,SBL,學生校外生活輔導會,富邦勇士,台灣銀行,金門酒廠

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