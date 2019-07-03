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新竹期間限定網美打卡熱點！護城河畔4大竹編公共藝術隨手拍都好仙

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生活中心／綜合報導

暑假之初，新竹市區護城河畔出現一座座如夢似幻的竹構大型公共藝術裝置，吸引眾多網美、民眾爭相前往散步欣賞兼打卡搶讚數，而這些優美的竹構築景觀竟是來自4所大學跨校合作的美學創意，令人驚豔年輕學子的創作能量。由國立交通大學USR推動辦公室與中華大學觀光與會展學系首度聯合舉辦的「FUN舊城-盛夏漫時光」活動，其中四座大型竹構築大獲好評將展出至7月中旬，超大型裝置藝術日夜各有不同風情，夜間透過燈光加持讓作品更顯浪漫，想欣賞新竹不一樣的美好風景，可得把握機會了。

▲▼新竹護城河畔竹構築至7/7。（圖／新竹市政府提供）

▲竹構築公共藝術裝置夜間搭配燈光更顯浪漫，日夜各有不同風情。（圖／新竹市政府提供）

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「做人當如君子，君子當如竹」，在中華文化中，竹子一向被視為君子的象徵，而在藝術創作上，纖細的竹子卻具有高度柔韌的可塑性，在視覺上形塑出充滿韻律、流動的空間感，其通透感也在無形中為潮濕悶熱的夏天，帶來幾分涼意。四座以「竹」為創作題材的構築，是由中華大學、交通大學、香港中文大學以及實踐大學四所大學跨校合作，分別為《Wind Bow Pavilion _揚流之穹》、《TOROO》、《一葉: A Leaf》與《聲之雲: Voice Cloud》。

▲▼新竹護城河畔竹構築至7/7。（圖／新竹市政府提供）

▲位於隆恩圳開放廣場的《Wind Bow Pavilion _揚流之穹》。

位於隆恩圳開放廣場的《Wind Bow Pavilion _揚流之穹》以故事屋的方式呈現，打造親子共讀同樂的空間。創作靈感源自於新竹的風(揚)+隆恩圳的水(流)+基地場間(穹)而命名。基地網羅了隆恩圳、中央公園與東大路來往的人行路徑，試圖打破原先僵硬的動線，讓流線圍繞在基地上，沿著曲線環繞，串聯周遭場域，滿滿裝載氣流、水流、人流、聲流等，讓人感受到作品是「活的」，只要你走入其中，自然也成為了作品的一部分。

▲▼新竹護城河畔竹構築至7/7。（圖／新竹市政府提供）

▲《TOROO》位在護城河的末端。

親水公園的《TOROO》位在護城河的末端，展現出編織般的柔軟優美型態。透過超輕量的自由形體結構，以優雅流暢的竹子網狀線條來呈現，重新定義和轉變構築存在的平台和其周遭，成為一個具有不同層度包圍感的臨時性空間，當遊客在此構築作品之中穿梭漫遊時，將與此構築產生既有趣又富有魅力的對話關係。

▲▼新竹護城河畔竹構築至7/7。（圖／新竹市政府提供）

▲坐落於北大公園的《一葉: A Leaf》。

坐落於北大公園的《一葉: A Leaf》設計概念取自樹葉的意象，像是一片從夢境驟然飄落的巨大葉子，掉落林間。作品結合傳統工藝與現代建築技術，形塑出一個不但結構嚴密、而且能夠讓人傾聽自然沉吟的溫度空間。滿足了實體上的功能和價值之外，人們在這個空間停留的同時，既能收獲自然的平靜，也能感受到人與自然之間的精神力平衡與友善關係。

▲▼新竹護城河畔竹構築至7/7。（圖／新竹市政府提供）

▲位於北大公園的《聲之雲: Voice Cloud》。

同樣位於北大公園的《聲之雲: Voice Cloud》設計訴求則是來自現代建築的反思，由交大建築研究所的學生設計和搭建完成，挑戰竹材做為構築材料的極限能力，只使用少量的竹材，就可以創造出三點落地、大程度出挑、呈現出輕盈形態的竹構築，並期待能在未來能作為永續循環的建材。結合了半透光的表面和夜間照明，Voice Cloud可和前來參觀的人們親切互動。《一葉: A Leaf》與《聲之雲: Voice Cloud》兩座竹構築也成為週末期間限定的表演舞台，並在特定時間發散朦朧水霧，創造夜間多元的光影視覺效果。

▲FUN舊城-盛夏漫時光展覽　竹編構築藝術妝點新竹護城河、隆恩圳。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅希望更多外縣市與外國朋友都可以來到新竹市看見年輕學子龐大的創作能量。

新竹市長林智堅表示，竹構築展覽從籌備期開始就令他充滿期待，這個展覽透過民間的力量與資源，為舊城區與新竹市打造出許多美好的事物以及很不一樣的風景，近幾年新竹市府也致力活化舊城區，推動步行城市，改變城市風貌，讓大家走動散步在路上可以慢慢品味這座城市，也透過在地五所大學參與許多城區改造的規劃，讓更多人看見這座城市的美麗與改變，希望更多外縣市與外國朋友都可以來到新竹市看見年輕學子龐大的創作能量。

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關鍵字：新竹,護城河,新竹市政府,竹構築,林智堅,裝置藝術

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