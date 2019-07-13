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3大港夏日聯合音樂祭開跑　林智堅、鄭文燦、林右昌合體扮rocker

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▲▼基隆、桃園、新竹聯合舉辦夏日音樂祭。（圖／新竹市政府提供）

▲基隆、桃園、新竹聯合舉辦夏日音樂祭。（圖／新竹市政府提供）

政治中心／綜合報導

快來竹桃基三港夏日音樂季朝聖！炎炎夏日，新竹市、桃園市、基隆市分別舉辦海港音樂祭，市長林智堅、鄭文燦、林右昌市長12日晚上9點同時在臉書放上宣傳影片，三帥首度化身rocker，喊出「恁，叨一港?」，邀請全台民眾來參與北台三大港今夏互尬的最消暑音樂盛事，三個縣市的三個漁港。延續會做事連線的熱度，一起走網路行銷。還有網友在鄭文燦的臉書上留言說「燦哥真的會彈嗎？」

夏日音樂祭首場7月13日在基隆潮境公園開唱，緊接著7月27、28日於桃園竹圍遊艇碼頭接續演出，壓軸場則是9月7日在新竹漁港，林右昌、鄭文燦、林智堅也將合體宣告，2020年三縣市將聯合擴大舉辦海港音樂節。

林智堅也預告，市府即將在9月7日於新竹漁港與台啤共同舉辦夏日音樂祭，將有搖滾樂團表演、打卡送啤酒、夏日海港市集等活動，要讓大家度過美好的夏日海港時光。
 

林智堅、鄭文燦、林右昌12日深夜分別在臉書釋出一段影片，片中鄭文燦拿起吉他、林智堅頂著招牌油頭在漁船上當DJ，林右昌則背上bass，喊出「恁，叨一港？」基隆市、桃園市、新竹市分別舉辦了海港音樂祭，而這次為三縣市的聯合企劃，同時也邀請民眾一同參加音樂盛事。

林智堅說，近年基隆、桃園、竹市三座城市的漁港都啟動改造，也逐漸發展出各自的特色，而這次三人合體宣傳，就是期盼吸引更多人趁著夏季造訪變身後的新竹漁人碼頭。他提到，9月7日在新竹漁港的夏日音樂祭將與台灣啤酒共同舉辦，除了打卡送啤酒外，也會邀請搖滾樂團表演及夏日海港市集等活動。另外，林智堅也說，8月24日、25日將舉辦國際風箏節，屆時會邀請國際風箏好手大秀特技。。

新竹市政府行政處指出，3地音樂會現場備有集章卡，只要民眾集滿基隆、桃園與新竹三場活動章，就可以在9月7日的新竹漁港壓軸場參加抽獎，將由3位市長親自抽出3位幸運兒，禮品可以獲得一年份、連續12個月由3縣市分別贈送的「最經典在地伴手禮」歡喜包。

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關鍵字：林右昌,林智堅,鄭文燦,夏日音樂祭

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