鄭文燦率團　亞洲．矽谷計畫執行中組團赴美參加GCTC

▲台南市副市長王時思（左五）、台北市資訊局主任秘書陳慧敏（左七）、亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮（左三）、人資長闕河鳴（左一）赴美參加GCTC。（圖／亞洲．矽谷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由亞洲．矽谷計畫執行中心核心成員為主的「2019全球城市挑戰博覽會(GCTC)訪問團」，7日前往美國展開為期7天的展覽及參訪。訪問團由桃園市長鄭文燦擔任團長，成員有60人，是近年台灣參加GCTC規模最大、代表層級最高的一次。亞洲．矽谷計畫執行中心8日強調，此行對加強台美商貿往來，擴大台灣智慧城市經驗交流，將有重要的進展。



位於桃園青埔特區的亞洲．矽谷計畫執行中心指出，此次GCTC參展團是由亞洲．矽谷計畫執行中心與美國在台協會商務組合作籌辦，共邀請台北、桃園及台南3市政府及合作廠商參加，由桃園市長鄭文燦擔任團長，台南市副市長王時思及台北市政府資訊局主秘陳慧敏擔任副團長，亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮及人資長闕河鳴帶隊前往，全團人數有60人。

8日將參訪紐約市警察局總部與微軟技術中心，9日則前往馬里蘭州，參訪國家標準暨技術研究院下轄的國家網絡安全卓越中心(NCCoE)。此外，10日晚間全團將與駐美代表處及美國在台協會等華府官員進行晚宴，進行實質交流。

博覽會期間，桃園市長鄭文燦11日將於大會進行專題演講，12日則由台南市副市長王時思參加圓桌論壇(Roundtable)，與全球各大城市市長進行交流。桃園市政府配合的勤崴科技將在Transportation Cluster子論壇介紹桃園市虎頭山創新園區及自駕車試驗場域。台南市政府及系統整合業者資拓宏宇則將展出智慧交通資訊整合平台系統。

GCTC是由美國商務部國家標準技術研究院(NIST)舉辦，目的在於促進全球各大城市間的智慧城市方案交流與相互學習。2019GCTC是美國聯邦政府舉辦規模最大的智慧城市活動，將有來自全球100多個隊伍與超過120個城市參與。