快訊／苗栗街頭尾隨砍殺！兒驚悚報案「父下班被人砍斷左手」

▲男網友在社團貼出手術文件，指父親凌晨下班遭陌生人尾隨砍殺。（圖／翻攝自臉書社團／苗栗大小事，下同）

記者柯沛辰／苗栗報導

苗栗湯姓男子11日凌晨下班返家時，不僅遭陌生男子騎車一路尾隨追逐至市區，還被對方持長刀砍殺，導致左手被砍斷一半，所幸家人及時發現將人送醫，生命暫無大礙，目前警方已經著手調查。

湯男兒子在臉書地方社團「苗栗大小事」發文指出，父親平時沒有跟人結仇，也沒聽說過什麼糾紛，但11日凌晨0點56分騎車返家時卻遭陌生人持刀砍殺，好在當時父親已經到住家樓下，除了拿起雨傘保護自己，也不斷大聲呼救，家人才得以及時趕下樓將人送醫。

湯男說，「父親左手整個被砍斷一半，骨頭、韌帶、肌肉組織都被砍斷了」，目前歹徒尚未被逮捕，在地居民務必注意安全，「回家時若被尾隨，請沿途按喇叭，或者去警局、人多的地方求助。」

《ETtoday新聞雲》記者循線致電北苗派出所求證，警方證實確有此事，案件受理偵辦當中。北苗派出所表示，經調閱周遭監視器，已經初步掌握嫌犯身分，但不便透露太多細節，後續將釐清案情及行兇原因；至於傷者部分，目前狀況穩定，已進行韌帶縫合手術。

許多網友看完後難以置信，紛紛留言表示，「太可怕了，夜歸的鄉親一定要提高警覺」、「遇到最好先繞去警局」、「到底是什麼人這麼狠心」、「現在社會病了」、「聽說警方已經掌握到對象，祝令尊早日康復！」