快訊／國道3號後龍交流道「連環追撞」釀3傷！自小客180度翻躺外車道

擁有亮麗外型、被網友封為「台中林熙蕾」的蔥油餅店老闆小勳（林梨勳），2017年時因立志的創業故事獲得廣泛關注，但創業之路卻仍是艱辛，經遭人檢舉噪音油煙問題後，轉往逢甲開店，現又再輾轉搬遷至南屯重新營業。雖然在善心老闆協助下覓得新店面，但小勳6日在臉書PO文，表示自己當天上午發生車禍，且出現腦出血需要住院觀察，因此要暫停營業至周三（10日），「等我回來做好吃的蔥油餅喔！」