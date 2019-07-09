快訊／國道3號後龍交流道「連環追撞」釀3傷！自小客180度翻躺外車道

▲國道3號苗栗後龍段發生連環車禍。（圖／翻攝臉書「發文到 職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」，下同）
記者莊智勝／苗栗報導
國道3號北上後龍交流道路段，9日上午11時許發生連環追撞車禍，就連內側車道執行清掃作業的施工車輛也遭到波及，其中1輛自小客車更180度翻覆、橫躺在外側車道。苗栗縣消防局獲報後立即派員前往現場處理，經初步檢傷，確認現場共有3人受傷，幸均無生命危險，目前分別送往大千醫院、為恭醫院治療；詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。
▲國道3號苗栗後龍段發生連環車禍。（圖／翻攝臉書「發文到 職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」，下同）
記者莊智勝／苗栗報導
國道3號北上後龍交流道路段，9日上午11時許發生連環追撞車禍，就連內側車道執行清掃作業的施工車輛也遭到波及，其中1輛自小客車更180度翻覆、橫躺在外側車道。苗栗縣消防局獲報後立即派員前往現場處理，經初步檢傷，確認現場共有3人受傷，幸均無生命危險，目前分別送往大千醫院、為恭醫院治療；詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。
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