首座慈濟防備災教育中心啟用　氣象局與慈濟簽署備忘錄

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為加強防救災效率，以及對於氣象預報、地震測報與防災觀念，中央氣象局與慈濟基金會於7月12日簽署「防賑災氣象運用及教育推廣合作」備忘錄，並在苗栗慈濟園區啟用全台第一個「慈濟防備災教育中心」。交通部中央氣象局長葉天降、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，以及苗栗縣政府鄧桂菊副縣長率領團隊代表等出席。

近年台灣的自然災害以地震引起的震災、颱風，以及因熱帶低氣壓引起的風災、水災為主，慈濟基金會除平時進行防災物資準備，更因應政府部門成立災害應變中心作業，視規模成立慈濟防災協調總指揮中心、各縣市防災協調中心。

台灣第一個「慈濟防備災教育中心」7月12日在苗栗慈濟園區成立，教育中心具災害防制教育、環境保護，防備災設施內容包含：防備災科普知識館、防備災動態互動體驗區、防災協調運作研習教室、社區服務、安置中心運作模擬教室，戶外還有慈悲科技展示體驗區。

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中央氣象局呂佩玲組長指出，台灣史上最多人罹難的地震災害是1935年的「新竹台中大地震」，震央就在新竹縣關刀山，造成獅潭、屯子腳斷層錯動，苗栗是最嚴重區域之一縣。中央氣象局在所有鄉鎮均設立19個自由場強震站及設立31個氣象站。

交通部中央氣象局葉天降局長率領氣象局團隊出席，致詞表示，所有氣象資料如果沒有做應用，無法發揮實際效用，感恩有慈濟一起來合作運用。葉天降局長指出，氣象的預報有不確定性，例如颱風路線就有誤差範圍，因此在做防災的準備不是要等災害來才應變，而是要事先做防範。

▲▼上圖為交通部中央氣象局長葉天降，下圖為慈濟慈善事業基金會執行長顏博文。

慈濟基金會顏博文執行長致詞指出，聯合國IPCC報告指出，地球已受到極嚴重的破壞，慈濟除了積極參與聯合國相關會議跟上全球脈動，更在聯合國會議上將慈濟的防救災經驗分享，教學相長。感恩中央氣象局提供第一手氣象資訊，讓慈濟未來在救災過程可以獲得最即時、正確的資訊。

苗栗縣鄧桂菊副縣長率領消防局、環保局、教育處代表出席致意，鄧桂菊副縣長指出，未來與慈濟在消防局、環保局等有很多合作的空間，身為地方政府，感謝有慈濟基金會來做防救災教育工作，防救災教育工作很重要，苗栗有「慈濟防備災教育中心」能讓未來的防救災工作更到位。最後副縣長再次代表縣長向慈濟感恩「慈濟減災希望工程」援助老舊校舍，讓學生有安全的學習環境。

慈濟基金會表示，慈濟平時進行防救災教育訓練，近年因氣候變遷造成的自然災害加劇，盼透過氣象觀測系統的氣象資訊，與公部門攜手進行防賑災的整備、應變、復原、復建。