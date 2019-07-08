水果攤老闆揪甘心標語引熱議　忙碌上班也別忘了「這件事」！

▲沅鳳鮮蔬果高掛紅布條，呼籲民眾要注重飲食均衡。

圖、文／園之味水果攤提供

現代人每天忙碌工作，晚上加班已成家常便飯，連飯都沒辦法好好吃，更別提多久前才有機會好好吃水果，貪圖外食方便，無法兼顧每餐營養。上班族的心聲，台北水果攤的老闆們都聽到了！ETtoday直擊，位於萬隆的甜滋滋鮮果與沅鳳鮮蔬果攤近日竟在店裡貼出溫馨標語，提醒民眾「有空吃水果，沒空就喝園之味」，老闆超狂標語引發網友熱烈討論及分享。

甜滋滋鮮果老闆表示，常遇到年輕人到店裡詢問有沒有削好的水果，進一步關心之下發現，他們平常工作繁忙，或者現在不是住家裡，覺得買水果很麻煩、殘渣處理也不方便，所以只有偶爾假日才買一次，有時若買不到削好的水果，甚至就懶的吃了。身為販賣健康水果的老闆，秉持著「我為人人」的大愛精神，聯手一樣位於萬隆的沅鳳水果攤，在水果山上大辣辣插上「有空吃水果，沒空就喝園之味」的貼心標語，貼心提醒民眾有空時要多吃水果，沒空時可以到超商選擇方便性高的園之味100%果汁或100%綜合果蔬汁來補充蔬果營養！

▲甜滋滋鮮果更以美麗的人形立牌來吸引消費者目光，提醒上班族不要忘記補充水果營養。

此舉動一曝光，成功吸引大批網友目光，紛紛表示「老闆懂，QQ」、「這太貼心了吧」、「這標語很新奇欸哈哈」。而且連知名主持人關韶文也被吸引主動拍照打卡，分享自己正是其中一員，作為記者與YouTuber的他工作常常滿檔，根本沒空處理水果。並笑稱這標語十分適合他，沒空時喝一瓶園之味，輕鬆就能彌補沒吃到蔬果的罪惡感！

除了網友熱烈討論，營養師葉若懿更在社群認同表示，現今上班族常因為上班忙碌、加班到很晚太累、常常三餐外食等原因，沒空購買水果，讓他們忽略了水果的攝取，進而影響到了均衡營養。葉若懿補充，水果富含維生素、植化素與膳食纖維，可以補充人體所需的營養，建議每天攝取兩份水果。但若真的沒有時間，也可以如水果攤老闆的標語，適時搭配訴求不額外加糖的100%果汁補充部分所需營養，像是主訴「100%全果榨取」的園之味成份較單純，糖份來自水果自然甜，就可避免攝取額外的糖份或其他添加物，大家可安心挑選！

不過，葉若懿提醒果汁無法完全取代水果，因此有空時建議直接吃水果補充，若沒空時就喝小七就買得到的園之味吧！