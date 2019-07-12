違停馬路邊！女三寶開車門「撞倒騎士」　他遭輾爆頭慘死

▲白色車輛違停在路邊，後方乘客開車門卻害死電動車騎士。（圖／翻攝自《梨視頻》，以下同）



大陸中心／綜合報導

「開車門也不看！」河北張家口日前發生一起開車門害騎士慘死的事件，一輛白色休旅車違停在大馬路邊，後座的女子開門時沒有注意，撞上剛好經過車輛旁邊的電動車騎士。電動車騎士被擊落倒地，慘被後方電動車輾過頭，送醫搶救後仍不治身亡。

河北警方表示，肇事女子在打開車輛左後方車門時，未進行觀察，把從車旁經過的電動車騎士撞倒，導致騎士倒地遭輾。騎士遭輾後，立刻被送往醫院急救，不過仍因腦出血宣告不治。

根據《梨視頻》影片，畫面可見，白色轎車就違規停在車流量相當大的車道上，後方一名黑衣電動車騎士經過車輛時，卻被女性乘客開車門的動作擊落，導致後方雙載的電動車騎士閃避不及，輾了過去。

▼黑衣騎士經過時，違停車輛後方的女性乘客剛好開門。



警方調查後，發現兩人是夫妻，丈夫白駕駛色休旅車違法停車、占用機車道，妻子未觀察就開門，才會造成這起事故，駕駛與乘客須要共同承擔事故責任。最後，夫妻倆被警方依法移送。

網友看完後憤怒回應，「不知道裝個腦子有什麼用」、「看樣子那夫妻要離婚了」、「違停必須嚴懲」、「承擔責任有什麼用？家人回不去了」、「所以說騎電動車戴安全帽很重要，因為指不定路上遇上什麼垃圾人」。

▼影片取自Youtube，如遭刪除敬請見諒。

