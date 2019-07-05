每月2萬件！　工程師開發「極速檢舉程式」輕鬆尬三寶

▲台灣各處常見違停狀況。（圖／記者王兆麟翻攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

蔡姓軟體工程師在檢舉違規停車的過程中，發現警方的檢舉系統步驟繁多，使用麻煩，自行開發程式設立「極速自動化交通違規檢舉服務」，連結各縣市警局檢舉頁面，簡化檢舉程序，只需將相片、影片上傳，用手機便能輕鬆檢舉，平均每月有近2萬件檢舉案透過此程式申請。

蔡男表示，他本身在雙北生活，對於違規併排停車、闖紅燈、蛇行等交通亂象特別有感，加上警方檢舉系統程序複雜，決定發揮自身所長開發程式，於3年前將「Fixtw 極速自動化交通違規檢舉服務」網頁設計完成，最初只有自己使用，所以網頁服務的檢舉地區只限於新北市，而後分享給身邊朋友試用大獲好評，讓他決心將此網頁多次改版後正式上線，提供所有民眾採用，並逐步提供其他縣市檢舉地點。

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▲極速自動化交通違規檢舉程式除免費用戶外，另依收費提供不同檢舉件數上限。（表格／整理自極速自動化交通違規檢舉服務網頁）

蔡男說，過去民眾常冒著生命危險拍違停車輛，卻因警方檢舉系統條件太多、屢遭退件，忙了半天卻碰壁，自然會減少檢舉意願，而「Fixtw 極速自動化交通違規檢舉服務」標榜「輕鬆一刀斃命」違規者，藉由優化送件流程，提升承辦員警效率，並使民眾檢舉步驟流暢，改善交通問題。