運將突開車門！害夫婦慘摔撞斷門牙　竟罵：你們先撞我...影片曝光神打臉

社會中心／綜合報導

台北市一名李姓計程車司機日前在路邊停車，沒有先看後方就突然打開車門，造成一對雙載的陳姓夫妻撞上摔車，後方一輛騎士煞車不及也追撞上去。李男起初還辯稱「我車門只開一點點」，車禍是騎士自己撞上來的，不過警方調出監視畫面打臉後，他才開口道歉並承諾賠償。

路口監視器畫面可以看見，車禍地點在台北大同區民生西路一處路段，陳男的妻子晚間11時許騎車載著陳男行經該路段時，一輛停在路邊的計程車突然打開車門，導致她反應不及當場撞上摔車，後方的機車也來不及煞車追撞上來，她也因為車禍造成門牙摔斷三顆、全身多處擦傷等，所幸送醫後沒有大礙。

▲李男突然打開車門，導致陳妻反應不及撞上。（圖／東森新聞）

當時坐在後座的陳男指控說，李姓計程車司機在車禍之後，竟然是先關心自己的車子，還認為車禍都是他們夫妻倆造成的。陳男說「他（李男）是先檢查他的車子，非常惡劣啊」、「他說他在車上好好的，開個車門開一點點，我們幹嘛自己撞上去」，直到警方調出監視畫面，李男才願意認錯道歉。

▲陳男求償妻子的醫療費加機車維修共5萬多元費用。（圖／東森新聞）

只是陳男事後對李男要求賠償，妻子的醫療加機車維修共5萬多元費用，但李男卻神隱一個月沒有回應，「他消失一個月，訊息都不讀不回，電話也都不接，就是沒有要負責啊」。儘管李男事後表示，這段期間忙著籌錢，但陳男認為他故意逃避，如果再不處理就會提告。