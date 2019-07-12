擁槍毒男女躲摩鐵遇警臨檢　男跳樓摔斷腿女就範被捕

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局11日晚間在轄區某家摩鐵執行臨檢勤務，1名黃姓男子發現員警臨檢突然跳窗逃逸，因天色昏暗失足摔斷雙腿，仍被員警逮捕戒護送醫治療，警方在其房間查獲5把改造手槍、子彈與毒品1000公克等證物，房間內還有楊姓女子，全案正由警方深入調查中。

▲桃園市楊梅警分局11日晚間在轄區某摩鐵臨檢，黃姓男子與楊姓女子共乘轎車進入摩鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局11日晚間在某摩鐵臨檢，楊姓女子持毒與槍彈被警方查獲送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，因應暑假期間，為防範毒品戕害青少年，11日晚間警方執行毒品查緝勤務，草湳派出所員警在轄區某家摩鐵臨檢時，突然聽見房間後方傳來巨大聲響，隨即查看發現年約40歲黃姓男子痛苦在地上哀號，原來為逃避警方查緝跳窗，導致雙腿骨折無法行動。

員警將黃男戒護送醫治療，另外還在房間內發現同案年約20餘歲楊姓女子，房內還起出5把改造手槍、子彈約40發，以及安非他命等約1000公克各式毒品，警方正針對槍毒等證物來源深入追查中。

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