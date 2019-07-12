斧頭砸車氣未消再開車撞仇家　他上法庭秒龜縮瞎辯：太緊張了

▲桃園市陳姓男子去年11月持斧頭砸毀林姓男子座車，還故意開車撞他。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與林姓男子、陳姓女子互有嫌隙，去年11月間在大溪區發現林男座車停放路邊，竟持斧頭砸毀林男車窗與鈑金多處，當晚再度見到林男與陳女散步，怨氣未消的他竟開車自後追撞2人，還好2人閃得快僅受皮肉傷，陳男在警訊時坦承毀損情事，但辯稱是2人故意擋住他的車，他因緊張往前開造成2人受傷，檢方12日依傷害、毀損罪將陳男提起公訴。

檢警調查，59歲的陳姓男子於去年11月4日傍晚5時許，駕駛楊姓男子所有的轎車，行經大溪區瑞安路某巷口處，發現林男轎車停放該處，開車返回大溪住處持斧頭返回現場猛砸林男車窗與汽車鈑金多處造成嚴重毀損。

陳男砸車後約1小時候又看到林男與陳女在附近公園散步，竟開車從後方衝撞，幸好林男和陳女閃避得快，僅林男背部與腳踝被撞傷，陳男隨即倒車離去，林男、陳女事後控告陳男毀損與傷害罪嫌。



警訊時，陳男坦承持斧頭砸毀林男轎車，但對於開車衝撞一事，辯稱是林男與陳女2人各站一邊攀住他的轎車不放，一時緊張往前開才造成林男受傷；但因林男與陳女指證，並提供車輛受損、就醫診斷證明與現場照片等證物，桃檢12日依毀損與傷害罪嫌將陳男提起公訴。

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