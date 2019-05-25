90歲翁清晨散步迷路烈日曬暈　蹲坐路旁險中暑暖警護送回家

▲高齡90歲的薛姓老翁25日上午疑因烈日曝曬迷途，員警立即安置護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名90歲薛姓老翁25日上午蹲座在桃園市龍潭區中興路旁，龍潭警分局員警發現老翁疑似中暑無力行走，趕緊請消防人員到場協助，薛姓老翁聲稱清晨外出散步，卻走錯方向往大溪方向行走，越走越遠體力不支才蹲坐路旁，員警護送老翁返家途中遇到老翁兒子騎車尋找，對員警及時護送父親返家感謝再三。

龍潭分局中興派出所警員邱春松、蔡震東25日上午巡邏行經中興路段時，看到 90歲薛姓老翁蹲坐路旁，疑似中暑還是身體不適，隨前往關心老翁狀況，薛姓老翁說，清晨外出吃早餐，吃完後散散步準備回家，可能是天氣炎熱在中興路段巷弄繞來繞去找不到回家路，竟反方向往大溪走去，走了3個多鐘頭真的沒力了，因沒有手機找家人幫忙才蹲坐路旁。

▲高齡90歲的薛姓老翁25日上午疑因烈日曝曬迷途，員警立即安置護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警急忙請消防人員前來處理，確認老翁身體狀況是否無恙，剛好遇到老翁兒子騎車尋找老翁，看見救護車與警車在路旁，發現竟是自己老爸，員警細心照料後，提供茶水讓老人解渴消暑舒緩後，以巡邏車護送老翁返家。



老翁兒子對警方及時援助感謝不已，否則後果不堪設想，老翁則說，雖年紀大但頭腦很清楚，只是體力真的不行了，謝謝員警照料，讓他免於昏倒路上。

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