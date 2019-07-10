每片都吃得到牛奶糖香！網友敲碗「森永牛奶糖千層」終於要來了

▲全聯We Sweet X 森永牛奶糖甜品屋，引發網友嚐鮮風潮。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

森永牛奶糖聯名甜點一波接著一波，像是全聯自6/28上市的七款甜點，至今熱度不減，在網路上討論度極高，開賣第一周就賣破1000萬元。因此，業者趁勝追擊，再度推出網友敲碗的「森永牛奶糖千層」與「牛奶糖奶凍捲」，將再度攻陷甜點控的心。

全聯We Sweet甜點因CP值高，所以一直備受網友喜愛，而這次則首次與森永牛奶糖聯名，獨家推出期間限定的甜點。目前首波熱賣TOP3分別為，「冰心捲蛋糕4入_牛奶糖生巧」、「牛奶糖起士燒」及「牛奶糖銅鑼燒三重奏」。

全聯指出，延續微焦糖黃色旋風，森永牛奶糖甜點屋再推出「牛奶糖奶凍捲」，並於7/13、7/14推出特價89元優惠。而7/12即將上市網友們跪求的「牛奶糖千層」，同樣是必吃口袋名單。另自7/12～7/25買We Sweet牛奶糖甜品屋任一商品，加購OFF COFFEE美式或拿鐵任1杯，可現折10元。

除了聯名甜點，森永牛奶糖也在全聯獨家推出期間限定的「森永鹿兒島焙茶牛奶糖」，並自即日起至7/25推出第二件5折優惠，是牛奶糖愛好者嘗鮮首選。

另外，小7則觀察國人對水果風味甜點接受高，因此自即日起推出「檸檬系」甜點，包含「檸檬波士頓派」，以及甜點專賣店暢銷款「經典法式檸檬塔」。