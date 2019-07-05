超市偷舔冰淇淋糗大！眼鏡妹面臨最高20年刑期　警展開追捕

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019

▲ 事發於6月28日晚間11時左右。

國際中心／綜合報導

美國德州拉夫金（Lufkin）上周一名女子走進賣場後的行徑令人傻眼，因為她打開盒裝冰淇淋的蓋子後，伸舌頭大舔一口並放回冰箱內。這段過程在推特瘋傳，目前業者已證實這項消息，並把被舔過的冰淇淋下架，該名女子現在已被警方鎖定，最高將面臨20年有期徒刑。

綜合外媒報導，在這段影片引起網友討論後，德州冰淇淋業者Blue Bell Creameries已做出正式回應，證實影片中被舔過的盒裝冰淇淋並未售出，強調工作人員在觀看影片確認冰箱的位置後，隨即進行檢查且找到那盒冰淇淋，但為了謹慎起見，該處同品項的冰淇淋已全數下架。

目前警方已鎖定這名女子並公開她的照片，打算以毀損食物的二級重罪把她逮捕；一旦罪成，她可能面臨2年至20年的有期徒刑。此外，當局也正在追查影片中說話的男子。

「我們感到非常震驚」，當地官員表示，這起事件仍處於調查階段，目前正與美國食品藥品監督管理局（FDA）進行磋商，「我們非常嚴肅看待這起事件，把這當作犯罪活動來處理。」