郭芷嫣「洋男擦屁事件」申訴成功　長榮證實被罰40萬

▲郭芷嫣從紅轉黑，如今被免職卻又傳出申訴成功的消息。（圖／記者周書羽攝、網友提供）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員郭芷嫣因放話在機師餐內「加料」，更揚言要「電爆」罷工落跑者，11日遭長榮記兩大過免職，與此同時，她1月被迫在機上為一名洋男脫褲擦屁股，向桃園市府申訴，桃市府勞動局認定長榮航空違反《性別工作平等法》開罰40萬元。長榮回應，確實有收到裁罰通知，目前公司尚在評估是否提訴願，目前尚未定案。

據公文內容寫道，程序中雇主長榮航空雖然得知性騷擾情形後，有進行事證調查，但是對於調查決議中的預防與糾舉措施第2點「對於空服員加強工作場所性騷擾防制教育」，直至桃園市政府性別工作平等會審議及核申訴人到會陳述，並沒有具體辦理情形，難以認定有採取適當解決措施及提供免於性騷擾者友善的工作環境，本案成立。

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公文結論寫道，此案件經過桃園市性別工作平等會 2 次會議審定，長榮航空違反性別工作平等法，而由於長榮為第 2 次違規，裁處新台幣 40 萬元罰緩。對此，長榮航空回應，確實有收到裁罰通知，目前公司尚在評估是否提訴願，目前尚未定案。

▼郭芷嫣11日遭長榮記兩大過免職。（資料照／記者林敬旻攝）

桃園航空職業工會秘書長鄭雅菱11日晚間在臉書發文表示，收到桃園市政府來函，受文者為郭芷嫣，當時震驚社會的「空服員幫外籍旅客擦屁股事件」申訴長榮航空違反《性別工作平等法》的結果出爐。

鄭雅菱表示，郭芷嫣一直是很有正義感的工會幹部，這二年協助學妹好多場調解會議，遇到擦屁股事件，頂著被肉搜的壓力，站出來開記者會，因為那場記者會，長榮航空才正式表示空服員不需協助旅客如廁，開始重視職場性騷擾與建立預防組員被不法侵害等職場安全。這一次罷工，郭仍選擇站在最前線，只是這一次肉搜與謾罵幾乎把她淹沒，但郭其實一直就是一個想讓公司變得更好的人而已。

鄭雅菱說，郭芷嫣總愛說自己是小辣椒，外界以為郭很嗆辣，但她其實有時候是有點膽小的小女生，害怕沒辦法讓姐妹平安回家，「但現在大家回去了，只有她一個人留在外面，讓我們陪她再多跑一段路，好嗎？」