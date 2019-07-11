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力挺郭芷嫣！空服工會揭34人群組秘辛：「流出截圖者」才是製造社會恐慌

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▲▼長榮工會說明郭芷嫣事件。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮工會理事段嘉蕙出面說明郭芷嫣事件。（圖／記者范綱儀攝）

記者謝承恩／綜合報導

空服員工會幹部郭芷嫣因群組失言風波，今(11)日長榮公司處以免職處分！空服員工會理事段嘉蕙表示，芷嫣在群組的玩笑對話遭外流，並非本意，反而流出截圖的人，才是有意製造恐慌的人。由於該群組已創建7、8年，成員多是跟芷嫣於2011年同期一起受訓的夥伴，目前不清楚是誰把截圖外流，而有不少網友諷工會護短「都是別人的錯」。

▲▼長榮空服員罷工，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

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▲桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣被記2大過免職，工會認為惡意流出截圖的人，才是有意製造恐慌的人。（圖／記者李毓康攝）

流出截圖的人，才是有意製造恐慌的人！」空服員工會理事段嘉蕙出面說明，芷嫣7日在群組的發言外流，造成社會風波，但只要回去查看工會完整公布的16張截圖，就知道是有群組成員惡意移花接木，把中間的對話過程塗蓋了2張，讓外人誤以為芷嫣有霸凌及影響飛安的意圖。

段嘉蕙說「11E EVA ANGEL」這個群組早已創立7、8年，成員固定是34人，這段期間沒有其他人員進出，群組名稱「11E」，代表2011年同期受訓的級別代號，「目前群組成員有人還在飛、有人可能離職、有人去別家航空公司，就像男生當兵同期的群組一樣，大家會有一搭沒一搭的聊天，開玩笑、分享自己的心得，對芷嫣來說，她覺得這是很安全的發言空間。」工會針對芷嫣的懲處，是危害員工的言論自由及隱私，工會目前還沒有找到是誰將群組對話外流

該說明會一出，就有網友質疑，認為群組內的對話涉及霸凌及飛安，工會召開說明會卻一味護航成員，「飛安不能開玩笑的」、「工會徇私護短」、「將過錯推給爆料者」「都是爆料者的錯啦～ 我們紙煙很乖的」和「笑死，安佐只是跟朋友開玩笑阿」等，更有人懷疑日後會想辦法找出截圖外流者，就是要「解決找出問題的人」，難以讓人支持下去。

▲▼郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流，長榮在召開人評會後決議開除。（圖／翻攝自PTT）

▲郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流。（圖／翻攝自PTT）

▲▼郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流，長榮在召開人評會後決議開除。（圖／翻攝自PTT）

▲郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：長榮罷工,空服員工會,郭芷嫣,飛安,霸凌,免職

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