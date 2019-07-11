工會說謊還護航…郭芷嫣放話「加料」被免職！網友挺長榮：大快人心

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長榮罷工總算落幕，卻又爆出空服員亂講話被免職的風波，「郭芷嫣」是空服員工會重要的幹部，日前頂著大太陽陪其他空姐在長榮公司前喊話，後來在私人社群放話「電爆落跑的空服員」、「還要在不挺罷工的機師餐點加料」，本月11日被公司祭出免職處分，網友得知消息，直呼「大快人心！」

▲桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣放話霸凌其他未到場罷工的同仁，還揚言在機師餐裏頭「加料」，被公司免職了。（圖／記者李毓康攝）

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針對放話風波，桃園市空服員職業工會第一時間跳出來護航，稱郭芷嫣頭像遭冒用，涉及霸凌言論非郭本人所言表示，結果網路輿論持續延燒，逼著郭芷嫣隔天深夜透過桃空職工發表聲明，承認網路截圖是她本人所言，工會也趕緊改口，對於第一時間未說明清楚，向社會鞠躬道歉。

據了解，郭芷嫣在LINE群組中以「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」等字眼，揚言霸凌未曾參與罷工或中途結束罷工之同仁，致使其他工作同仁心生畏懼，深怕於工作時遭郭姓空服員或認同其想法之人給予不利對待或人身侵害。

▲▼郭芷嫣在LINE私人群組的對話遭外流，長榮在召開人評會後決議開除。（圖／翻攝自PTT）

工會解釋，郭芷嫣7月7日在空服員同事間私人群組的發言固有不當，然而觀察其完整對話脈絡，僅為同事間開玩笑的發言，並無實際霸凌、影響飛安之意圖和作為，她本人在對話最後也有表示並不認同霸凌、影響飛安之意圖和作為，並也公開發聲明道歉了，日後將遵循工會方針，深切檢討自身言行。

網友看了火大留言，「當初鄭傑隨機殺人事件，不是也跟朋友透露了訊息嗎？朋友也以為玩笑話，結果呢事情真的發生了。工會呀！工會呀！是否要等到事故發生才要大家再次檢討嗎？」、「工會第一時間說謊，後來又硬要護航，可恥」

至於郭芷嫣被免職，網友開心留言，「頂著大太陽奮鬥來的戰果飛囉~~做人真的不能太超過」、「大快人心!! 長榮這樣做才能重拾旅客信心」、「人往往囂張過頭，忘了自己是誰！！」、「長榮讚啦～ 這樣的空服員不應該在空中服務

哪怕她在飲料下了什麼東西乘客吃壞肚子」、「應該調到廁所裡負責幫所有乘客擦屁股」、「今天最讓我開心的新聞」