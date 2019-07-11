郭芷嫣放話「加料」被免職　林佳龍：尊重長榮獎懲治理

▲交通部長林佳龍會後受訪。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員郭芷嫣在LINE私人群組放話「電爆」、「加料」，長榮航空11日上午召開人評會正式決定將她免職處分，依規定有14天申訴期。交通部長林佳龍今天表示，員工獎懲是公司治理的一部分，尊重長榮作法，期待能讓員工有申訴機會。

林佳龍下午出席「第65屆航海節慶祝大會」會後受訪時表示，員工獎懲是公司治理的一部分，每一個個案公司要落實內部的管理，同時要保障員工權益，任何處分尤其到免職程度，相信有很慎重的程序，要讓當事人有申訴的機會，詳細內容不適外人能夠理解，期待程序讓員工有申訴的機會。

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長榮航空稍早已對此事發出聲明，對於郭姓空服員在Line群組對話中，揚言對機長的餐點「加料」事件十分重視，昨（10）日已召開事件調查會議，由郭姓空服員完整說明事件原委，復於今（11）日召開人事評議委員會就本案相關事證充分討論後，決議予以免職處分，另將持續訴追郭員不當言行所涉之法律責任。

長榮航空經人事評議委員會討論決議，認為郭姓空服員之言行已明顯違反公司客艙組員管理辦法相關規範，對公司員工有職場上不法侵害之可能，更涉犯民用航空法及刑法之相關規定，違規情節重大，因此予以免職處分，即刻起生效，依公司規定郭員可在14天內提出申訴。

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