影／郭芷嫣放話「加料」遭開除　工會：她平靜接受立刻打包離開公司



▲長榮工會理事段嘉蕙與副秘書長周聖凱，召開記者會回應郭芷嫣事件。（圖／記者范綱儀攝）



記者黃凱翊／台北報導

長榮空服員郭芷嫣在LINE私人群組放話「電爆」、「加料」，長榮航空11日正式決定對郭祭出免職處分。桃職工會除了發出聲明，表示將全力協助郭進行後續法律和各種救濟管道之外，工會理事段嘉蕙、副秘書長周聖凱針對此事，也召開記者會回應。



工會代表段嘉蕙表示，今(11)日上午她陪同郭芷嫣一同參與人評會，郭針對群組內的發言將事發經過向公司交代，之後公司主管自行討論後決定祭出免職處分，在當下郭芷嫣平靜地接受處分結果，並當場打包留在公司的私人物品後離開。

工會也重申，流出截圖的私人群組為郭芷嫣與同期受訓的同事們創立，已有7、8年左右的歷史，一直以來大家都會在群組內分享心事或開玩笑抒發情緒，在郭芷嫣後來提供的完整對話內容截圖中，可以發現郭芷嫣在開完玩笑後，覺得不妥便立即道歉，重申遭流出的截圖是有心人移花接木，郭從頭到尾都並未有霸凌別人的意圖。

對於長榮航空認為郭芷嫣言行造成社會大眾恐慌，並影響公司聲譽，而祭出免職處分的結果，工會認為是公司對員工個人私下行為舉止過度放大檢視，「有因其工會幹部的身分與積極參與工會活動之故，而放大懲處的疑慮。」工會強調將會全力協助郭芷嫣，不論是內部的申訴管道或向勞工局申請調解等，會由律師與當事人討論完後決定，工會將盡力協助保障會員權益。

請繼續往下閱讀...

▲長榮工會說明郭芷嫣事件。（圖／記者范綱儀攝）



長榮航空表示，對於郭姓空服員在Line群組對話中，揚言對機長的餐點「加料」事件十分重視，昨（10）日已召開事件調查會議，由郭姓空服員完整說明事件原委，復於今（11）日召開人事評議委員會就本案相關事證充分討論後，決議予以免職處分，另將持續訴追郭員不當言行所涉之法律責任。



空服員為旅客在飛航安全上高度信賴與仰賴之專業人員，長榮航空表示，郭姓空服員身為副事務長，對飛航安全要求與維護，理應更為熟稔與重視，但其卻於LINE群組內提及要對機長的食物「加料」，此行為嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序，更造成旅客及本公司機師之恐懼，長榮航空已將相關事證交由警方後續調查。

其他人還看了...

郭芷嫣放話「加料」被免職 林佳龍：尊重長榮獎懲治理

快訊／郭芷嫣放話「加料」懲處出爐 長榮決議直接開除免職

長榮發聲明曝「開除郭芷嫣」完整原因 還會繼續訴追法律責任！

郭芷嫣放話「加料」遭長榮開除 工會全力挺：將提供法律救濟