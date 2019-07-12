遇可愛妹甜喊大哥！硬漢暗爽冒OS：難道是搭訕？　下秒結局反轉...尷尬爆

▲他買菜遇甜美妹喚，「大哥～」，以為被搭訕了。（示意圖／翻攝PEXELS）

網搜小組／綜合報導

這情況真是太糗了！一名硬漢出門買菜時，突然從後方傳來「大哥～大哥～」的甜美呼喊聲，他好奇轉過頭後，映入眼簾的是一名可愛的女孩子，讓他心中小鹿亂撞，以為這就是所謂的搭訕，他趕緊掛上親切微笑應對，但他萬萬沒想到，接下來的對話會讓他如此無地自容...

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」中發文，今天出門買菜，突然背後傳來一個甜美的聲音，大哥大哥的叫，他好奇轉頭只見一名好可愛的女孩帶著一臉尷尬的笑容看著他，他內心忍不住幻想，「難......難......難道是.......搭搭搭搭搭訕！」。

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於是原PO使出了大叔的招牌親切微笑，向對方詢問，「請問有什麼事情嗎？」，沒想到對方下秒讓他尷尬了，「那個...你的褲子後面破了...」，可愛妹說完便帶著想笑又不好意思笑的表情轉身離去。

▲原PO完全沒想到被喊住的原因竟是褲子破了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO內心大驚，伸手一摸發現果然褲子破了，由於沒有穿內褲的習慣，他的老屁股直接外露，他忍不住仰天長嘯，「X！！！說好的搭訕呢！！！」。

PO文曝光後，不少網友紛紛留言笑噴「還好只是看到屁股！如果是破到前面那包不知道會怎樣....」、「不怕夾到蛋皮嗎？」、「尷尬了」、「這樣比較清涼」。

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