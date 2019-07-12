　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇可愛妹甜喊大哥！硬漢暗爽OS：難道是搭訕？　她憋笑：褲子破了...尷尬爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲他買菜遇甜美妹喚，「大哥～」，以為被搭訕了。（示意圖／翻攝PEXELS）

網搜小組／綜合報導

這情況真是太糗了！一名硬漢出門買菜時，突然從後方傳來「大哥～大哥～」的甜美呼喊聲，他好奇轉過頭後，映入眼簾的是一名可愛的女孩子，讓他心中小鹿亂撞，以為這就是所謂的搭訕，他趕緊掛上親切微笑應對，但他萬萬沒想到，接下來的對話會讓他如此無地自容...

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」中發文，今天出門買菜，突然背後傳來一個甜美的聲音，大哥大哥的叫，他好奇轉頭只見一名好可愛的女孩帶著一臉尷尬的笑容看著他，他內心忍不住幻想，「難......難......難道是.......搭搭搭搭搭訕！」。

請繼續往下閱讀...

於是原PO使出了大叔的招牌親切微笑，向對方詢問，「請問有什麼事情嗎？」，沒想到對方下秒讓他尷尬了，「那個...你的褲子後面破了...」，可愛妹說完便帶著想笑又不好意思笑的表情轉身離去。

▲褲子,長褲,牛仔褲,短褲,服飾 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO完全沒想到被喊住的原因竟是褲子破了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO內心大驚，伸手一摸發現果然褲子破了，由於沒有穿內褲的習慣，他的老屁股直接外露，他忍不住仰天長嘯，「X！！！說好的搭訕呢！！！」。

PO文曝光後，不少網友紛紛留言笑噴「還好只是看到屁股！如果是破到前面那包不知道會怎樣....」、「不怕夾到蛋皮嗎？」、「尷尬了」、「這樣比較清涼」。

【更多新聞】

人夫霸氣喊「帶妳港澳3日遊」！愛妻驚喜噴淚...計畫一出她秒翻臉：我沒空

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

影／渾身被噴垃圾汁！他遭冷罵：米蟲，不會幫提垃圾喔　清潔隊員575字心酸告白

ET快訊
30歲男寶貝壞死切開狂噴膿！下面炸滿密麻水球..才知是酒趴惹
潮牌老闆跳溪救2姪女！全力把人推向岸..自己被大水沖走不幸溺
楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！準人妻連發6圖超甜視角

關鍵字：褲子,搭訕,破洞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

悼念殉職鐵路警察李承翰　全台火車7/16上午11:40分鳴笛3秒

遇可愛妹甜喊大哥！硬漢暗爽冒OS：難道是搭訕？　下秒結局反轉...尷尬爆

戒奶嘴半年！人妻祭一招3天見效　2歲兒「嘴嘴有蟲蟲」…網笑炸：妳壞死了

月薪18K！36歲台東男悲嘆「怎麼活？」...真相怒了　網傻：比外勞還可憐

燒烤店活動嗨翻！大叔爆吼「快點結束」　主持人高EQ神回...她驚：考驗極限

開Volvo850老車跑美國6州滋味　劉馬力＆Ryan Libre告訴你

快訊／雨彈來襲！北北基等14縣市發布「大雨特報」　防雷擊強陣風

拿斧頭抵脖子、揍到尿失禁！她逃不開恐怖情人：只求神明保佑

南安小熊「妹仔」照養與放養始末！新書版稅全捐台灣黑熊保育協會

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

悼念殉職鐵路警察李承翰　全台火車7/16上午11:40分鳴笛3秒

遇可愛妹甜喊大哥！硬漢暗爽冒OS：難道是搭訕？　下秒結局反轉...尷尬爆

戒奶嘴半年！人妻祭一招3天見效　2歲兒「嘴嘴有蟲蟲」…網笑炸：妳壞死了

月薪18K！36歲台東男悲嘆「怎麼活？」...真相怒了　網傻：比外勞還可憐

燒烤店活動嗨翻！大叔爆吼「快點結束」　主持人高EQ神回...她驚：考驗極限

開Volvo850老車跑美國6州滋味　劉馬力＆Ryan Libre告訴你

快訊／雨彈來襲！北北基等14縣市發布「大雨特報」　防雷擊強陣風

拿斧頭抵脖子、揍到尿失禁！她逃不開恐怖情人：只求神明保佑

南安小熊「妹仔」照養與放養始末！新書版稅全捐台灣黑熊保育協會

富邦人壽勇士系際冠軍盃　校園素人籃球指標爭霸

上海超嚴垃圾分類發酵！外送點珍奶「只要十粒珍珠」...喝不完超崩潰

嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

今年5部必追優質台劇！《獵夢特工》、《彼岸之嫁》震撼視覺感受

【奧斯塔羅】感情是無私奉獻自己嗎？測你的愛情黑暗面是什麼

7旬老翁照胃鏡發現胃腺癌　「內視鏡黏膜下剝離術」成功切除

北海道厚鬆餅「椿Tsubaki Salon」進駐台北晶華　推2款夏日水果新口味

客人「吸貓」太入迷　回神軟腳還「一臉茫」：我在哪？

悼念殉職鐵路警察李承翰　全台火車7/16上午11:40分鳴笛3秒

241潮間凝視-科技藝術特展　玩AR、VR反思環境

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

生活熱門新聞

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

他嘆借5千…友還4985！真相..

柯P箭在弦上 定調8月宣布參..

胸貼重機女爆紅　素顏老闆認不出

爽停40天！他：我車太多忘記取..

北北基等14縣市「大雨特報」來..

她手機響　速食店讀書女竟要求靜..

10台「雷諾F3方程式賽車」0..

南台連10天灌豪雨！一周降雨區..

年收破百！他趁亂提離職後悔了

點蛋餅加蛋！店員聽到全跳針　有..

萌弟逛夜市回家先泡腳　一看臉盆..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

更多熱門

相關新聞

追求女神店員　他噴光7000元「全包了」

搭訕店員的方式百百種，河南禹州這位男客人卻用了最「貴」的方式吸引對方注意。他表示，當天在咖啡店櫃檯守了老半天，終於等到仰慕的女店員出現，馬上衝上前就為了說一句「我全都要！」本以為自己霸氣全包的舉動能獲得對方芳心，想不到最後不僅荷包大失血，連女店員的聯絡方式也沒要到。

正妹IG搭訕！他換來「神秘豔福」傻住

戀上美女店員　日純情男這招加賴成功

正妹街頭被3男暴打　慘患抑鬱症

人妻拒絕搭訕「加好友」　結局慘被暴打

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

閨蜜吵架吵輸　怒PO床照：美女爽嗎

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

悲情太空人　國家消失無法回地球

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面