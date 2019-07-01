　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對美女店員一見鍾情…工作中卻不可加賴　日純情男「手繪QR code」成功了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／編譯

日本近來一則推文爆紅，一名男子因為對餐廳女店員一見鍾情，想要連絡方式，結果想出超狂方法，讓網友看了紛紛拜倒，直呼：「女店員很難拒絕了。」

推主曝光朋友狂舉，因為對餐廳女店員一見鍾情，希望可以跟對方加LINE，但女店員正在工作，無法使用手機，誰料，朋友完全沒有要放棄的意思，竟拿複寫紙放在手機上，直接描寫下LINE的QR code，準備交給女店員。

「對薩莉亞餐廳女店員一見鍾情，拼命的把自己LINE的QR code複寫下來的男人！」推主6月27日將照片PO上推特後，吸引大量網友回應，「真的太狂了」、「好有愛啊啊啊」、「我是女的，完全被逗笑了，會加」、「所謂手寫比較有心嗎XD」、「女店員沒想到平常可以拒絕成功的理由，終於遇到一個不放棄的了」。

不過有網友擔心，用複寫紙畫下的QR code能否成功掃描，也有網友好奇，為何不直接寫下LINE ID即可？事實上，日本現在的LINE規定，未成年無法用ID搜索功能，就算成年，也有很多人因為ID設定麻煩而不使用。

至於許多人在意的「他有沒有拿到女店員的連絡方式」，推主透露，似乎是成功連絡上了，但有沒有進一步發展則沒有多說。該推文也吸引12萬個讚及2.3萬個轉推，成為推特熱門話題。

ET快訊
長榮「18金釵」還原罷工時間軸　會員16：10才離開候機室
直播／報到後又罷工　長榮「18金釵」親自出面說清楚

關鍵字：日本,店員,搭訕,LINE,推特,QR code,複寫紙,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：香港納大灣區價值被沖淡　國際金融地位「慢性死亡」

超載巴士墜谷！　印控喀什米爾重大交通意外至少25死13傷

紐時：美中重啟貿易談判「雙方差距還很大」　協議剩最難10％

男爬梯持電鋸砍樹　下秒遭粗樹枝「海盜船式揮拳」撞飛

「懷孕8個月」26歲女遭惡徒刺殺　腹中胎兒命危搶救中

對美女店員一見鍾情…工作中卻不可加賴　日純情男「手繪QR code」成功了！

川金超滿意會談結果　北韓官媒：DMZ歷史性會晤「引全球狂熱」　

氣5歲兒偷吃父親節蛋糕　莽父打死他還騙警「是從樓梯摔下去」

蘇丹大規模示威要求民主　軍政府「血腥鎮壓」至少7死181傷

13歲少女腹痛「以為便秘」就醫　發現懷孕生父是70歲阿伯

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

CNN：香港納大灣區價值被沖淡　國際金融地位「慢性死亡」

超載巴士墜谷！　印控喀什米爾重大交通意外至少25死13傷

紐時：美中重啟貿易談判「雙方差距還很大」　協議剩最難10％

男爬梯持電鋸砍樹　下秒遭粗樹枝「海盜船式揮拳」撞飛

「懷孕8個月」26歲女遭惡徒刺殺　腹中胎兒命危搶救中

對美女店員一見鍾情…工作中卻不可加賴　日純情男「手繪QR code」成功了！

川金超滿意會談結果　北韓官媒：DMZ歷史性會晤「引全球狂熱」　

氣5歲兒偷吃父親節蛋糕　莽父打死他還騙警「是從樓梯摔下去」

蘇丹大規模示威要求民主　軍政府「血腥鎮壓」至少7死181傷

13歲少女腹痛「以為便秘」就醫　發現懷孕生父是70歲阿伯

人根本不住這！替母討債卻搞錯地方…24煞汐止社區叫囂被逮

PO完照問「喜歡嗎」他秒回！　楊丞琳公開「私訊截圖」對象不是李榮浩

吹冷氣會耳鳴頭暈！　指考女戰士「要當正義法官」力抗遺傳病

機車三貼夾女友他「伸手開大絕」　男網友狂點頭：自己的東西自己保護！

金塊5年1.7億美元頂約續主控莫雷　留住完整先發陣容

10碼救命專線太難記　衛福部7月起改碼「1925」...諧音超暖心

秋行軍蟲通報民眾請注意　防檢局今寄獎勵金1萬元通知

下面硬6個月疑罹癌切除「僅剩4.5cm」　男醒來確診僅膿瘍崩潰求償1500萬

長榮「18金釵」出面還原罷工時間軸　工會律師：網友若再抹黑將提告

日本旅行如何「打敗2倍高物價」　達人省錢3招還能吃好料

國際熱門新聞

伊拉克水庫乾涸　3400年前古..

G20各國領袖看呆　超正的她救..

女船長載40難民強靠港　最高判..

德媒：華為設備「後門」沒找到

川普推特想見金正恩　首位美國總..

46歲人妻胸部狂長「比頭還大」..

少女就醫發現懷孕　生父是70歲..

他被棕熊綁架變喪屍！醫打臉假消..

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

親媽一句話...女砸千萬整型3..

白宮經濟顧問：更多美企獲准賣產..

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生..

漂浮核電廠　俄國要拖到北極發電

九州暴雨「一天遠超單月」　百萬..

更多熱門

相關新聞

北韓官媒：川金超滿意會談結果

美國總統川普（Donald Trump）6月29日出訪南韓，與南韓總統文在寅舉行峰會前夕在推特上提議，於非軍事區（DMZ）和北韓領導人金正恩會面。川普隔天在板門店軍事分界線與金正恩握手，一度踏上北韓領土、締造歷史性的瞬間，隨後展開長達53分鐘的閉門會談。北韓官媒《朝中社》1日報導，川金在板門店協議重啟兩國對話。

白宮女發言人肉身開道　和北韓保全爆推擠

板門店閉門會談是「川金三會」嗎？

九州暴雨「一天遠超單月」　百萬人避難

恢復商業捕鯨　日本半年要抓227頭

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面