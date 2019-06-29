路上遇3男搭訕「加好友」　人妻果斷拒絕慘淪「人肉沙包」…頭皮都裂了

▲人妻拒絕陌生男的搭訕，結果頭部被打到嚴重撕裂。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名外型亮眼的人妻小美（化名）近日晚間與丈夫爭執，因此獨自一人在大街上玩手機閒晃，不料此時突然出現3名男子靠近搭訕。小美表示，其中一名陌生男問她「能不能加微信好友」，她當下果斷拒絕後，其它男子就瞬間起哄並且飆出難聽髒話，她因為氣不過便和對方理論，沒想到就遭到輪毆暴打，導致頭部嚴重撕裂，還有中度抑鬱症的情況。

綜合陸媒報導，此事發生在山西省太原市，小美本（6）月14日晚間與丈夫吵架後，就獨自跑到街上玩手機散心，此時有3名男子突然上前來靠近搭話，還要求加微信好友；不料小美拒絕後，這3名男子竟惱羞成怒，開始說出難聽字眼羞辱她。小美不甘心被辱罵，隨即與對方展開理論。

影像顯示，其中一名遭激怒的男子火速衝過來賞小美巴掌，之後就將她抱起來往地上摔，還猛踢她的頭部；同夥中的另一人見狀後也加入暴打行列，讓小美當場淪為「人肉沙包」。小美的姊姊事後指出，妹妹體重只有大約40公斤而已，面對對方猛力痛毆根本沒有反抗能力。

▼人妻頭部傷口狂冒鮮血。（圖／翻攝自微博）

小美昨（28）日表示，事發已經過了2周左右，那些打她的陌生男都還沒有被逮捕，讓她身心備受煎熬。醫師診斷報告寫道，小美不僅頭皮撕裂傷，就連精神也受到打擊。警方獲報後，立刻在當天拘捕了涉嫌傷害的趙姓男子及張姓男子，還給被害者一個公道。

網友看完後心疼地留言表示，「女性深夜在外真的要注意安全」、「跟老公吵架，還被外面陌生人打，真的雪上加霜」、「搭訕不成就動手動腳，還算男人嗎？」、「看著就疼」、「女生不應該這麼衝動回嘴，趕快離開比較好」、「學會保護自己很重要」。

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▼警方表示，打人的男子已經被拘捕到案。（圖／翻攝自微博）