渾身被噴垃圾汁！他遭冷罵：米蟲，不會幫提垃圾喔　清潔隊員575字心酸告白

▲清潔隊員沒注意到民眾需要幫提垃圾，竟被辱罵「米蟲」。（示意圖／環保局提供）

網搜小組／綜合報導

各行各業都有辛苦之處，需要大家互相體諒並給予尊重...一名清潔隊員表示，值勤過程中沒注意到有民眾需要幫忙提垃圾，竟被民眾辱罵「米蟲」，讓他忍不住感嘆，有需要幫忙一定會幫，但「我沒有義務要幫你提垃圾」，他也表示，工作上只要有一點點閃失，便有寫不完的報告。

一名擔任清潔隊員的網友在臉書「爆怨公社」發文，表示自己的工作內容就是一般的夜間清運垃圾工作，工作內容考試進來前就知道了，除了要忍受天氣炎熱、寒冷、颳風下雨，還要忍受垃圾的惡臭，這些都沒什麼好抱怨的，因為「就是工作嘛！！」。

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他提到，「垃圾不落地」已經施行好多年了，民眾垃圾基本上也是自己丟進垃圾車，若碰上老弱婦孺或是需要幫助的民眾，他們也會協助，「但是不代表民眾的垃圾，我們一定要幫忙接」。

原PO解釋，「一個晚上下來有幾噸的垃圾，每包如果都接著，是有幾隻手臂可以受傷」，他表示，一次值勤忠，他沒注意到民眾需要幫忙提垃圾，耳邊便傳來2位民眾的對談，內容竟是「米蟲喔，是不會提一下垃圾，只會站在那邊」，讓他感到相當傷心，表示「你有需要你可以說，我沒有義務要幫你提垃圾」。

他透露，清潔隊員的工作並不輕鬆，司機開車要注意民眾、助手安全，碰上其他車輛紅線違停的情況，還是得努力鑽進道路清運垃圾，除此之外，還要顧及清運垃圾的時間準點率；助手掛在垃圾車後方，不時得注意民眾安全、避免垃圾壓縮時民眾靠近，還得注意民眾是否丟棄危險物品，不時還會被垃圾的汁液給噴得到處都是。

他表示以上工作環節，「只要有一點點的閃失，隊上報告寫不完」、「你也可以考試進來做看看，你認為米蟲的工作！！！」，直言「謝謝你的指教與批評，我們的工作不是你一句米蟲可以帶過的」，文末更標註「#我清潔隊我驕傲」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言替他加油打氣，直說「辛苦了」、「真心覺得在壓縮垃圾那時刻是很危險的」、「嘴賤的人就是這樣多，別掛心上」、「辛苦你們了！沒有你們的付出，就沒有乾淨的環境」、「職業不分貴賤」、「辛苦了！一種米養百種人，開心過每一天，對的起自己良心就好！」。

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