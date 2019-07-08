人夫霸氣喊「帶妳港澳3日遊」！愛妻驚喜噴淚...計畫一出她秒翻臉：我沒空

▲人妻聽見丈夫要帶她「港澳三日遊」樂開花。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

休假出國旅遊放鬆是許多人的夢想！一名人夫想著最近老婆大人工作準備告一段落，於是提出「港澳三日遊」的建議，讓另一半感動到淚光閃閃，但當他提出較詳細的計畫後，老婆卻秒冷卻了，還轉過身冷回「你自己去吧」！原來人夫的港澳是「台中港、蘇澳」...

一名男網友在臉書「爆廢公社」發文，他心想著老婆最近的工作快忙完了，於是向她說，「等忙完我再帶你去港澳三日遊」，這句話讓原PO妻子驚呆了，整整定格3秒後才緩過神，驚喜直問，「真的嗎？你說的是真的嗎？」，眼眶中還含著感動的淚水，原PO見狀回應，「真的啦，因為最近趕工作很累，想出去放鬆放鬆」。

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原PO老婆則沉浸在準備出國的喜悅中，喜孜孜地說「嫁你10幾年到現在，你沒說過要帶我飛出去玩過」，她完全沒想到丈夫之後的一席話會瞬間打碎了她的出國夢。

▲人妻以為老公準備帶她出國，沒想到...。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

「蛤...飛出去？」原PO滿頭黑人問號，原來原PO的港澳並不是「香港-澳門」而是「台中港-蘇澳」，他更強調要開海線上去，回家時還可順便帶幾樣名產給孩子吃。

原PO老婆聞言所有的粉色幻想全被打破，冷回丈夫，「你自己去吧，我還在忙」就轉身繼續洗碗去了，留下一頭霧水的丈夫「奇怪了，一開始不是很高興嗎？現在臉臭成這樣是有事嗎？」。不知道自己做錯什麼的原PO，還在文末標註「台中港到蘇澳啊，簡稱港澳不是嗎」。

許多網友見PO文紛紛回覆，「願神與你同在」、「港澳，走路不用10分鐘直達，蘇澳港-南方澳」、「我都說我們去玩玩高潮（高雄到潮州）」、「我是中日混血，中壢混日月潭」、「我們現在流行去法瑞義！！（法鼓山、瑞芳、三義）」、「沒把你掐死不錯了」，也有網友直喊，「這老梗啦！」。

▲原PO在爆廢公社中發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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