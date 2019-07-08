減肥想喝珍奶！神人一招開大絕...醫師們笑推　萬人正反笑戰：更痛苦啦

▲日本吹起珍珠風潮呀。（圖／翻攝自推特／大村 卓 Taku Omura）

網搜小組／綜合報導

珍珠風潮席捲日本，就有網友腦洞大開，將透明杯子黏上珍珠貼紙，假裝自己在喝珍奶，而這一招意外被診所、醫師們分享，戲稱這是「減肥時不能喝珍奶」的應對好方法，po文一出戳笑許多網友，但也有不少人吐槽，奶茶也會胖啊！

日本網友大村 卓 Taku Omura在推特發文，笑說這個杯子適合喜歡珍珠的人，無論杯子裡放什麼飲料，彷彿都有珍珠在裡面。而這個創意奇招就被一間診所的粉專分享，表示「減重時不能喝珍奶怎麼辦？糰長教你......。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

上萬網友看到這一招，也紛紛表達看法，有人笑說是視覺享受，但也有不少人直言，「奶茶也是有熱量的」、「奶茶不也是胖，孩子大膽的喝珍奶吧」、「既然可以貼珍珠，那也可以順便貼奶茶囉」。

在激烈論戰中，部分網友認為，奶茶比珍珠還胖，不過就有內行人指出，「珍珠才是最胖的，因為它本身就是澱粉下去做的，而且店家一定會把珍珠加糖，有些甚至加蜂蜜才會有味道，基本上外面賣的珍珠就是加砂糖加蜂蜜，然後浸漬10-15分鐘，讓珍珠吸飽飽飽飽飽，再賣給客人」。

另外，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼也在臉書分享，大讚想到這個方法的朋友，根本是天才，同時也不忘表示，要是他的話，裡面不會裝奶茶，只會裝乳清蛋白。

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▼望梅止渴的概念XDD。（圖／翻攝自爆笑公社）