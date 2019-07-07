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上海全民瘋分類！淘寶「每秒賣1個垃圾桶」全網斷貨...上門收破爛月賺45k

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▲▼上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

▲若有單位或機構混裝、混運垃圾，最高罰款5萬元人民幣。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

上海1日起全面實施垃圾分類，規範之嚴格、力度之大前所未有。當居民還在苦惱，分辨「乾垃圾、濕垃圾」時，有些人從中發現了新商機大賺一筆，例如在電商平台天貓上，分類垃圾桶6月的銷售額同比增長500%，「每秒賣出1個垃圾桶」，還有「代收垃圾網約工」，月收入可達1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.5萬元）。

上海正執行「史上最嚴垃圾分類」新規，個人扔錯垃圾最高罰200元，其他46個城市也將陸續進入垃圾分類「強制時代」，而這不僅帶火了不少現有的生意，也創造了很多新職業、新商機。

▲▼上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

▲乾溼垃圾分類容易讓人霧煞煞。（圖／記者陳政錄攝）

電商賺飽飽

據《中新社》報導，在電商平台天貓上，關鍵詞「分類垃圾桶」6月的搜索量同比增長3000%以上，分類垃圾桶的銷售額同比增長500%，僅淘寶和天貓平台的個人消費者就在分類垃圾桶上花了2.5億（約新台幣11億元）。淘寶企業服務平台上，分類垃圾桶成交增長超7成。

淘寶極有家資料顯示，整個6月垃圾桶銷量達到300萬件，尤其是在6月24日到30日這一周，垃圾桶的銷量同比去年大漲五成，有商家由於銷量火爆不得不限購一人一件。

一位銷售進口垃圾桶的淘寶賣家表示，其店鋪月銷量顯示已經超過2.5萬筆，最火的商品就是「乾濕分離垃圾桶」，價格在178至208元，現在已經實施限購，每人只能買1件，「因為不夠賣了，目前全網斷貨。」

分類垃圾桶一個要價新台幣810元。（圖／中新社）

▲▼ 上海垃圾分類。（圖／中新社）

▲▼ 上海垃圾分類。（圖／中新社）

▲裝滿分類垃圾桶的卡車。（圖／中新社）

垃圾桶製造商全員24小時趕工

浙江台州是分類垃圾桶等塑膠產品的產業帶，近一個月來，約3000家台州日化企業受益於垃圾分類，1688平台上的線上買家增長近一倍，企業銷量同比增長超45%。

台州市鴻升工貿有限公司總經理陳冬生表示，目前公司生產的分類垃圾桶已經是供不應求的狀態了，訂單主要來自上海等地，現在已經全員24小時生產，日產量3、4萬隻垃圾桶，「去年公司毛利潤上千萬元，淨利潤100多萬元，預計今年淨利潤能翻倍到200萬左右。」

台州路橋航星塑膠模具廠常務副總經理唐傳余表示，從今年2月起，來自上海的分類垃圾桶訂單猛增；工人在三班倒趕工生產，客戶為了第一時間拿到貨，經常在這裡等到半夜12點。

▲▼ 上海垃圾分類。（圖／中新社）

▲代收垃圾網約工。（圖／中新社）

「代收垃圾網約工」月入萬元人民幣

垃圾分類回收，也催生了新職業，「代收垃圾網約工」便是其中之一。所謂代收垃圾網約工，就是客戶通過網路預約，廢品小哥會上門回收。

目前，支付寶垃圾分類回收平台有50多家服務商，規模大的有幾十名代收垃圾工，少的有七八個人，其中有些人已經能做到月入萬元人民幣。

此外，垃圾分類的相關職業薪酬也很可觀。根據獵聘大資料研究院的資料顯示，2019年上半年獵聘平台上與垃圾分類處理相關崗位的平均月薪達1.6萬元（約新台幣7萬元）。

▲▼上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

▲全面鼓勵住戶進行垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

垃圾分類App、小程式開發

垃圾分類App、小程式的開發也成為一個新商機。「這是什麼垃圾」、「小龍蝦是什麼垃圾」、「濕紙巾是什麼垃圾」，用戶可以通過垃圾分類APP或者小程式一查便知。

截至3日中午12時，支付寶平台上的垃圾分類小程式累計新增使用者數已突破百萬，用戶分佈也從上海逐步擴散至浙江、廣東、北京、天津等多個區域。僅華東地區，就有超過60名個人開發者在支付寶上申請開發垃圾分類相關小程式。

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關鍵字：上海垃圾分類,垃圾分類,代收垃圾網約工,分類垃圾桶,乾垃圾,濕垃圾

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