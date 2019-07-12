全國小學柔道賽328位菁英台東競技　日本柔道會率隊交流

▲▼台東縣長饒慶鈴任台東縣議會議長時，至比賽會場頒贈獎牌。（圖／台東縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／台東報導

2019年IPPON盃全國小學柔道賽暨訓練營本16日起將在台東體中體育館舉行，共計有全國46個大小隊伍，328位柔道選手參與本項賽事，今年更邀請到柔道委員會的姐妹會─日本「天理甲賀柔道會」來台交流。

台東縣柔道耆老陳正昌老師終生致力於各項柔道基層訓練工作，在他逝世後，柔道後輩們於2008年開始舉辦首屆東柔盃來表達最深遠的思念，每年利用暑假期間辦理柔道賽暨訓練營，其中，一年為國高中組的東柔盃，次年則為國小組的IPPON盃，邀請全國柔道選手到台東進行交流，舉辦多年以來，教練們深感讓此兩個盃賽能永續辦理是共同責任及期望，以期實踐柔道「精力善用，自他共榮」的精神。

活動首日舉行個人賽，分為低中高年級男女生共五組，每組再依體重分級進行比賽，今年度更製作獨一無二特別款獎牌，除帶給獲獎選手驚喜之外，收藏起來更具紀念性，第二天則進行團體賽，各組獲獎隊伍除獲得獎牌、獎狀之外，更頒贈原住民木雕獎盃來增添台東在地特色，另外還安排水上活動及同歡晚會，希望能讓來自全國北中南各學校教練選手能感受到台東親切熱情的好山好水好風光。



台東縣各級學校在柔道運動的推展已達四級階段發展，國小端有太平、知本、卑南、大南及賓朗等校，國高中端有臺東體中及卑南國中，大學端則是台東大學，選手穩定的表現今年在亞洲青年柔道公開賽中獲得四金二銀三銅佳績，同時，也是台東縣歷年來最具全國運動會奪牌的重點運動項目之一。