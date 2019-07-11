限制日、韓等國捕獲量　北太平洋黑鮪數量逐年增加了　

▲太平洋北方黑鮪魚預計2034年恢復到1950年前的20%漁獲量。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

第19屆「北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會」（ISC）今（11日）在台北召開，超過近50位專家15日前將共同評估北太平洋長鰭鮪、黑鮪、旗魚類及鯊魚等高度洄游魚種的漁業資源狀況。其中黑鮪數量部分，前幾年逐漸下滑，中山大學海洋事務研究所教授張水楷表示，主要是受資源量下降導致，預計2034年恢復到1950年前的20%漁獲量。

張水楷指出，漁獲量下滑代表資源量在下降，以1950年前還沒有人在抓黑鮪時期來看，截至2016年全球黑鮪僅剩下3.3% ，國內因此受影響，才會有漁民抱怨愈來愈抓不到。

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▲張水楷（第一排左五）說，今年台灣捕的黑鮪量已超過去年100噸，達480噸以上。（圖／漁業署提供）

張水楷說明，造成漁資源變不好重要原因是日本、韓國和墨西哥抓了很多小魚（30公斤以下）。後來祭出管理措施讓這些國家捕抓漁獲量不能超過2002-2004年的平均值，約1千多噸。此措施經ISC送WCPFC（中西太平洋漁業管理組織）的北方委員會（NC）討論，NC在2014年說服當初堅持反對的韓國，大家同意這項措施，最後送WCPFC大會，在2014年通過，2015年實施。

張水楷說，整體上在2014年就開始出現恢復，但最明顯是出現在2017年，以台灣產量來看，2018年381噸，全球10490噸。張水楷也提，東港黑鮪在資源很不好時，抓的量不多，卻都是很大型，最近抓到的量多，卻都屬於中型，但這同時代表中間的小魚沒被抓到這麼多，是好現象。預計第一階段2024年要恢復到1950年前6.7%，第二階段目標希望在2034年恢復到20%漁獲量。

▲今年台灣捕的黑鮪量已超過去年100噸，達480噸以上。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於捕撈體型改變問題，張水楷說明，2014年以前，台灣捕的黑鮪超過6成是240公斤以上，在資源恢復，幼魚捕撈量減半後，超過6成是240公斤以下。今年台灣捕的黑鮪量已超過去年100噸，達480噸以上。

張水楷最後強調，由於我國在此魚種的科學投資，台灣的研究成果和日本成果成為評估這個魚種資源最重要的2個科學依據。另外，最後促成通過幼魚量減半的重大管理措施，台灣政府在會議上的堅持也是很重要因素。