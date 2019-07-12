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電視搶輸姊姊…北海道少年怒離家「雪地消失7年」至今未歸　網友分析驚暗黑內情

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者林瑩真／編譯

日本北海道一名國中生佐藤智廣（佐藤智広）2012年因為跟姊姊吵架，一氣之下，身穿薄衣，幾乎身無分文就離家出走，當時外面冰天雪地，但智廣一走就是整整7年。智廣母親日前上節目，希望透過媒體力量找回兒子，然而網友們卻覺得事情不單純。

綜合日媒報導，7年前某晚，智廣與姊姊為了搶看電視而吵架，智廣吵輸後，氣得不僅敲破牆壁，甚至把自己最愛的遊戲機也打壞。誰料，隔天媽媽一句「遊戲機怎麼變成這樣？」成為智廣理智線斷裂的導火線，在2012年1月15日晚間9時許暴怒離家。

▲▼日本北海道2012年離家出走的13歲少年佐藤智廣（佐藤智広，現在20歲）。（圖／翻攝自YouTube／tvasahi）

▲智廣離家出走後，整整7年再無消息。（圖／翻攝自YouTube／tvasahi）

當時的北海道旭川市正值冬天，溫度負15度，智廣卻只穿一件薄外套及長褲就跑出家門，除了錢包，什麼都沒有帶，連手機都留在家中。直到一個小時過後，智廣尚未返家，家人才察覺問題嚴重，開車尋找智廣。

不過無論家人整晚在市內到處尋找，仍然沒有發現智廣的身影，於是隔天家人便報警處理。家人從未料想到，智廣當時氣憤離家，接下來的7年都再也沒有見過他。即使隔年，家人特地透過尋人節目來尋找智廣，日前又再度讓姊姊、媽媽出面上節目，還是沒有智廣的消息。

2013年節目請來的刑警認為，智廣很有可能是被人開車綁架；現在則有目擊消息指出，長得很像智廣的男子在新宿當牛郎，但都尚未獲得確認。網友們則提出質疑，「有可能因為搶電視氣得離家出走嗎」、「對家裡不滿很久了吧」、「這家人也是滿奇怪的」、「智廣今年20歲吧，是看到新聞不想出面，還是不能出面呢」。

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關鍵字：日本,北海道,失蹤,離家出走,佐藤智廣,姊姊,電視,日韓要聞

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