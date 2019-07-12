學校採收馬鈴薯…日13學童集體食物中毒　不只發芽「未成熟也有毒」

▲馬鈴薯發芽或未成熟都是中毒的。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本兵庫縣寶塚市一間小學發生集體食物中毒事件，13名學童食用在校內種植的馬鈴薯後，發生食物中毒，緊急送醫。一般已知發芽的馬鈴薯有毒，不可食用，事實上，未成熟的馬鈴薯也有毒。

綜合日媒報導，9日中午過後，寶塚市美座小學有13名學童身體不適，有嘔吐、腹痛等症狀，醫生檢查後，確定是食物中毒。學童中毒原因則是，當日早上進行了挖出校園中種植的馬鈴薯、煮成料理的實習課，懷疑校園中種植的馬鈴薯尚未成熟。

報導指出，日本學校有許多培養孩子自己種植、採收的實習課程，這次就是採收在春天種下的馬鈴薯，然而，學校種植的馬鈴薯不如農夫栽培的，可能沒有完全發育就採收，因此食用恐有中毒風險。

不過新聞曝光後，許多網友驚呼「不知道未成熟的馬鈴薯也有毒」、「一般不是發芽才有毒嗎」。報導指出，除了發芽的部分不能食用以外，若燈光照下，發現馬鈴薯表皮呈現綠色，也是不能食用；若一顆馬鈴薯有2至3個芽眼，又難以判斷要剔除多大部分才能避開發芽的中毒部位，最好整顆丟棄。

事實上，日本厚生勞動省數據顯示，近10年有12人是因未食用中毒植物而死亡，出現嘔吐、拉肚子等中毒症狀的則多達780人；更令人驚訝的是，最常被吃到的有毒植物就是馬鈴薯，是遙遙領先的第一名。