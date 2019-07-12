超商男狂劈3少女！激情足跡遍布公園、國小　再拐拍「鹹濕照」

▲擔任超商店員的黃姓男子連劈3未滿14歲少女吃上官司。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

地方中心／台中報導

台中市一名擔任超商店員的黃姓男子，先後認識年僅12、13的3名少女，進而交往發生性關係，黃男更利用少女年幼無知的特點，要求少女拍攝私處、裸照供他觀賞。東窗事發後，台中高分院依妨害性自主等罪嫌判黃男有期徒刑5年10月，可上訴。

根據判決書，黃男2015年6月透過他人認識年僅12歲的花花（化名），2人3個月後發展成男女朋友關係，而後接連認識另名12歲少女雯雯（化名)、13歲少女琳琳（化名）。黃男在沒有違反3人意願的情況下，於住處、公園、國小等多地，分別與3名少女發生性行為，或出現猥褻動作，如撫摸胸部、下體等。

但他仍不滿足，黃男2016年1、2月再透過通訊軟體分別要求其中2名少女自拍裸露胸部、私密處的照片給他觀賞。4個月後雯雯向學校老師反應，同步告知花花也遭到侵害，校方得知後趕緊通報警方處理。

黃男在台中高分院審理時供稱，「我知道與國中生有親密關係市會犯法，我沒有帶她們出去過夜，我們只有白天出去玩，晚上會回家」、「我與國中女孩交往也只有起訴這一段時間」。

法院認為，黃男明知3名少女都是未滿14歲的幼女，心智發育尚未完全健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟未克制情慾，在剛結識3名少女不久後，就輕率的與3人發生性、猥褻行為，法紀觀念淡薄，但審酌他犯後坦承犯行，又與其中2名少女達成和解，決定依妨害性自主等罪嫌，判黃男有期徒刑5年10月，全案仍可上訴。

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