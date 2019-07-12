林志成約戰館長嗆：踩過屍體！主辦方：太殘忍不辦...金主超硬背景曝

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林志成約戰館長嗆：踩過屍體！「妙天禪師」列5大理由：太殘忍不辦

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▲▼林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）

記者傅誠／台北報導

曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸的55歲前健美國手林志成，日前對館長陳之漢下戰帖，更嗆「18秒把你打趴」，掀起熱議！林志成12日卻稱主辦單位不願辦比賽了，主辦方更列出5點理由說明，讓他相當不滿，同時主辦單位的龐大背景也意外曝光。

林志成不滿館長時常開直播評論時事，「發表破壞兩岸和諧等言論；粗俗言語教壞台灣年輕人」，還跑到館長所經營的健身房外，手拿細數館長「罪狀」的大字報拍照，更揚言「要來踩過你（陳之漢）的屍體」。但沒想到館長欣然接受後，卻遲遲等不到人前來踢館，林志成事後表示，「我要辦一個正式的比賽」。

▲▼前健身國手林志成到館長林口健身房遞交挑戰書，並寫大字報細數館長罪狀，揚言要「踩過陳之漢屍體」 。（圖／林志成提供）

▲前健美國手林志成日前到館長林口健身房遞交挑戰書，揚言要「踩過陳之漢屍體」 。（圖／林志成提供）

林志成8日曾表示，已經找好金主辦比賽，孰料，12日卻稱主辦單位不辦了，還列舉出以下5大取消理由：

志成兄：基於下列諸理由，主席己决定格鬥擂台不辦了

1.網路上流傳你說要把館長擊斃踩在其屍體而過，過於殘暴影響本黨形象不佳。

2.場地難覓短期(一個月）搞不定繁雜申請文件。

3.館長不會來打，大陸客也不見得會來，無人可打。

4.共同主辦的協會負責人己更換，他們都表示不支持你這場賽，到底怎麼回事？

5.比賽辦法你最後才出場，別人已打的半死你最後以逸待勞顯得不公平。

主席決定不辦了，故儘速告知您！

▲▼前健美國手林志成身材相當健美，年輕時獲獎無數 。（圖／林志成提供）

▲前健美國手林志成身材相當健美，年輕時獲獎無數 。（圖／林志成提供）

針對以上諸多理由，林志成也回應，主辦方認為說要踩過館長屍體太殘忍，會影響黨的形象，他宣布2019年7月12日凌晨01分宣佈退出國會政黨聯盟體育黨部主委一職及黨員」，「本人從現在起都跟國會政黨聯盟及主席妙天無關」，意外曝光格鬥賽背後的金主。

林志成再強調，雖然國會政黨聯盟退出主辦，他還是會再找其他單位協助，強調8月18日一定會站在格鬥擂台上迎戰館長！

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關鍵字：館長,林志成,妙天禪師,格鬥賽

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