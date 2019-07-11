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喜獲新家才3hr！2幼貓「肝臟破裂」渾身屎尿慘死...他洗屍喊冤：不是我

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▲▼貓,幼貓,流浪貓,喵星人,動物,寵物,流浪動物（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2隻幼貓被領養回家才3個小時離奇死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案貓咪無關）

地方中心／桃園報導

桃園市一名廖姓男子2017年領養2隻流浪貓，沒想到2隻小貓跟他回家才3小時竟離奇慘死，廖男辯稱，貓咪是從曬衣架墜落，但法官見了解剖報告後，不採信他的說詞，依《動物保護法》判他有期徒刑7個月，併科罰金30萬元，可上訴。

根據判決書，廖男2017年12月19日上午11時許，向送養人阿文（化名）認養2隻才3、4個月大、剛撿到的小母貓，但沒想到廖男才剛帶2隻小貓回家不久，下午2時許2隻小貓就慘死家中，廖男還先將貓咪沖洗後，才通知阿文，對方見狀趕緊通報市府動物保護處與警方處理。

廖男到案後矢口否認虐殺貓咪，辯稱把貓帶回家時，貓咪狀態正常，「但我發現牠死亡時，全身都是屎尿，我以我幫貓洗一洗」，他強調，「我確實有親眼看到貓隻從曬衣架墜落，但是都不是所謂的四肢著地，都是頭部跟腹部著地」。

他稱，2隻貓咪是接連墜落的，「我若是凶手，我就不會跟阿文講，我自己犯法不可能去跟人說我把貓咪殺害了，一定是說貓咪是遺失，我沒有虐殺貓」。

法院調查，廖男說的曬衣架高度只有240公分高，而貓咪已超過8週齡，應具有空中轉正的能力，若從高處跳或掉落，當具有足夠反應時間，但根據台灣大學動物法醫解剖，確認2隻幼貓肋骨骨折、肝臟破裂、胸腹內出血，是遭嚴重鈍力故意撞擊所致，並非高處意外墜落造成。

桃園地方法院檢視相關事證後，不採信廖男的說詞，認為事發時廖男家中僅1人2貓，貓咪所受的傷勢與他脫不了關係，且廖男始終否認犯行，犯後態度惡劣，決定依《動物保護法》故意傷害動物致動物重要器官喪失罪，判他有期徒刑7月，併科罰金30萬元，罰金如服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

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關鍵字：流浪貓,領養,肝臟破裂,送養

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