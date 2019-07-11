人行道上甩車！酒醉女騎士進超商…躺地坐生鮮架　「爬起倒下Replay」他看傻

▲原PO目睹有女騎士酒駕出糗。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

酒駕害人又害己，重點是還可能出糗。一名男網友貼出2張照片，文中直呼，「酒後不駕車很難嗎？」因為他目睹有女騎士把車亂停之後、說了一句「以為我喝醉了嗎」，就走進超商，一下子躺著，一下坐在貨架上，當場出盡洋相。看到貼文後，其他人忍不住直笑，「還蠻聰明的嘛，知道要躺在超商不要躺路邊。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，「酒後不駕車很難嗎？把車亂停，說了一句『以為我喝醉了嗎？』開始在超商一會躺著、一會坐在生鮮架上」，並在留言處透露，女子本來騎在路上，還好沒撞到人，「她先帥氣的迴轉上人行道甩車」、「她甩車後，到店內倒下又爬起來又倒下」、「大概壓力很大。」

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▲女子醉倒在超商座位區。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO拍下對方的照片，只見女騎士身穿灰色長袖外套，下半身是長裙，正「躺在」超商座位區的地上，腳邊則是放飯糰、水果的冷藏櫃。仔細看看照片，女騎士整個人緊緊依偎著超商椅子，右手隨性攤在地上，左手還緊緊抓著皮包不放，彷彿就像在自家床上睡著一般。

誇張的不只如此，原PO也貼出女騎士的車，只見女子騎的是黑色系配藍色裝飾的機車，霧面車殼看起來相當有質感，而且看上去就像是新車，但此時卻狼狽而隨便地倒在人行道上，可憐兮兮的車影格外孤單。

▲機車直接被丟在人行道上。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人紛紛傻眼，「很會選有冷氣的地方躺」、「直接報警處理是最好方式，不然等等又騎車走了」、「女生喝到這樣也太扯了」、「怎麼喝沒關係，自己不想活，不要害別人。」原PO也貼出後續，說他有報警，也等警察到場把人帶走後才離開。

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