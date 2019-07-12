雲端最前線／倒數48小時！郭台銘一顆心一雙手 果凍真心話大公開

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國民黨總統初選民調邁入最後關鍵時刻，《雲端最前線》12日邀請國民黨總統初選參選人郭台銘與主持人楊文嘉對談，節目中將探討郭台銘對於0-6歲國家養、徵收富人稅、身障保險等政見外，並討論郭台銘從商界轉政界的心路歷程，更多詳細內容請鎖定12日的《雲端最前線》。

郭台銘9日出席「身障保險社會福利記者會」，會中還主張花新台幣100億成立身障保險基金或專責保險公司，讓117萬名身心障礙者可以保險的主張，更再次強調「這不是生意，是社會正義」。

郭台銘9日也拜訪幼安教養院，當時一名穿著深色衣服、待了25年的腦麻患者（48歲）吃力比手勢，一開始郭台銘還看不懂，但經旁邊老師解釋這位患者是在替他加油時，郭台銘瞬間感動流淚，還拿出手帕頻頻擦拭。

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。(圖/記者葉南州攝)

此外，郭台銘日前拋出0-6歲國家養議題，引發外界關注，郭台銘強調，這已經是國安問題，而且癥結點就在於年輕人低薪、不敢生，如果沒解決低薪的問題，再多補助也沒用。郭台銘也提出三大籌措財源方法，若執行成果不如預期，郭台銘強調將為政策負責，不夠會用他自己的財產出來墊支，他當總統這政策一定會實現：「我散盡家產也一定實施！」

郭台銘自拋出「0-6歲國家養」引發各界議論後，他再度提出政見，主張要對全國最富有的一千個人，前0.016%的申報稅籍者，課徵特別的稅捐。他認為，有錢的人應該要第一個跳出來承擔，也直言「有人的只能課80至150億元，郭台銘的要課1600億元」。對此議題，《雲端最前線》12日邀請國民黨總統初選參選人郭台銘與主持人楊文嘉深入分析。

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《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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