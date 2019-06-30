　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

相信許多人已經是〈Bonjour 我的巴黎情人〉的忠實讀者，旅居巴黎的Jessy除了經營部落格，也出了書，今年，Jessy成立Parisdize網站，讓真正的巴黎人帶領你親自體驗真正的巴黎生活。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

成立Parisdize網站的靈感，源自於Jessy領悟沒有在地的巴黎人帶路，旅人們很常錯過巴黎有趣的地方。「某天巴黎午後，巴黎朋友說要帶我一起在瑪黑區閒逛，探索一些很少人知道的時髦商店。一開始聽到行程時還有點意興闌珊，想說在巴黎那麼久了，應該很少有我沒去過的地方，沒想到跟著朋友的腳步，我竟然發掘了好多從前不曾造訪，帶有獨特風格的小店和餐廳。這個時候我才意識到，巴黎最有趣、時髦的地方，沒有一個巴黎領路人，是很難萍水相逢就與旅客相遇。因為這個領悟，我決定創立這個網站，讓來巴黎旅遊的人，可以不要因為對城市的陌生，就錯過與最具有巴黎風格的人、事、物相遇的緣分。」

Parisdize網站上有許多「巴黎大使」，藉由在地人帶領你遊巴黎，就像是『與朋友一起探索巴黎』的感覺，他們的工作或風格都不同，有人是藝術家、時尚彩妝師、模特兒、演員，甚至也有導演加入，Jessy說，「我希望能藉由這些時髦、有趣的巴黎大使，透過Parisdize平台，將最好的巴黎呈現給旅人，給厭倦制式行程或網紅店的旅客，一個從不同角度欣賞巴黎的機會；不管是本身是藝術愛好者，希望藉此體驗巴黎藝術圈的旅客，或是單純想體驗一個上午/下午巴黎人的真實生活，都能從Parisidize這個平台，體會到巴黎獨特的魅力和在此生活的悸動。」

Parisdize時髦巴黎人推薦的私房景點

Charles：法國男演員，平日除了演戲也致力製作獨立短片。家族經營古董事業讓他對於古董俱有相當的知識和熱情。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「如果了解巴黎的歷史就會更了解我們的個性，在我的行程裡除了帶你參觀時髦的店之外，更希望的是探索不同時期的物品或是建築物和了解不同時期的審美觀。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. Bibliothèque Mazarine瑪薩林圖書館：座落於法蘭西學術院，在以往裡面的院士是受到皇室的待遇，在今日也是被所有法國人推崇的指標。被選為全世界最美的瑪薩林圖書館是法國最古老的圖書館，它的歷史要追溯到 17 世紀中葉，曾是紅衣主教 Mazarine 的私人藏書館，館藏超過六十萬本，且有一大部分是非常稀有的經典。

2. Place de Furstenberg 75006 Paris：法國最著名浪漫主義畫家Delacroix 和舉世聞名的莫內都曾在這個地方居住。這是一個很低凋浪漫且富有迷幻色彩的地方，傳說中如果你給你喜歡的人在這裏“rendez-vous” 戀情將會成功。.

3. Les Beaux Arts de Paris：法國擁有全世界最知名的藝術家，而絕大部分都是這裡畢業的，學院擁有超過三百五十年的歷史。Charles擁有這個地方的通行證，將帶你探索法國最高學府藝術家的生活，看他們如何作畫，雕塑。探索校園神秘的樓層，常常都會看到很多在音樂，香菸，酒下進行創作的學生，是一個很特別的體驗。

Farah：擁有波斯，印度，巴基斯坦和西歐的血統。因為對於時尚的熱忱來到巴黎，現職為時尚造型師。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「希望大家可以多和當地人有交流，認識巴黎人是了解這個城市最好的方法。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. Le Loir dans la théière茶壺裡的睡鼠：以各式糕點和派聞名，無法預約所以常常在假日會一位難求。由於是家族經營，很多法式的家鄉菜，面的裝潢是鄉村古董風，特別適合喜歡甜食和法式輕食的你。

2. Pretty box：一家只接受預約的古著店，它的明星客人包括: Bella Hadid、Vanessa Paradis、Lily Rose Depp、Lily Allen等。裡面有很多特別的單品及各設計師品牌已經不找不到的款式，適合找尋獨特單品的人。

3. Histoires de Parfums：法國人對香水的愛是很濃烈的，也只有在巴黎小眾香水店及特殊小品牌的香水得以存活，相較於大品牌出的香水，巴黎人更喜歡與眾不同的氣味。這家品牌的香水靈感來自於歷史上的名人，充滿神秘感的特別年代，詩詞及音樂。每瓶香水都以書本的造型包裝著。店內同時也是香水實驗室，如果運氣好的話，還會趕上他們的調香活動。

Marion：畢業於世界首屈一指的法國國立高等裝飾藝術學院，現在專職是編劇，導演和攝影師，擁有許多得獎作品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「食物，大家都知道我們的可頌麵包，法國長棍及很多起司跟美酒，但除了這些以外，我們還有很多特別好吃且經典的食物是觀光客不太知道，但卻是我們非常熱愛的。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. Au petit bonheur la chance：如果你是《愛蜜莉的異想世界》的粉絲，那你一定不能錯過這家充滿懷舊巴黎的童趣店。店名的意思就是幸福的小瞬間，在還沒有3c產品的年代，學生時期的鐵製鉛筆盒，木製的音樂盒，色彩繽紛的糖果盒，鄰居的門牌....各種我們遺忘卻帶給我們幸福的物件都可以在這裡找到。

2. 旭麗宮邸的花園：是巴黎的一座私人府邸 （hôtel particulier），如果住過巴黎的人就知道hôtel particulier是一種法國特別的建築形式，通常都是以前皇宮貴族所擁有，在現今也是奢華的象徵。此處直通巴黎最古老的孚日廣場，連很多巴黎人都不一定知道，是一個不能錯過的秘密花園。

3. Aux Merveilleux de Fred：除了相當好吃以外，它的甜點反映了法國的歷史和十八世紀末的時尚風格。所有的甜點都是現場製作，可以滿足大家對於甜點製作的偷窺欲。

Lucia：來自義大利，個性相當熱情和活潑，精通義法英日四國語言，是有專業執照的歷史導遊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「希望大家可以更了解巴黎的歷史，魔鬼藏在細節裡，仔細看巴黎的建築可以發現，其實每個細節都代表不同的時期，還有不同的意義和風俗。如果來到巴黎只是看表面的東西而不是更深度的內涵，真的很可惜。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. Jardin des plantes巴黎植物園：巴黎植物園創立於1626年，它的前身其實是皇家御用的藥園，直到1640年才開放給大眾。裡面有迷宮，鳶尾花和玫瑰花及其他罕見植物。夏天特別美麗，卻是很多觀光客不熟悉的地方，不僅植物種類豐富也也是當地人喜愛的約會場所。

2. Quartier Latin巴黎拉丁區：這是一片學生與教師頻繁往來的地區，因為周圍除了索邦大學，法蘭西學院 (大學)和聖吉納維芙圖書館，還遍布著法國最高級別的院校：法國國家高等美術學院、巴黎高等師範學院、巴黎理工學院舊址、巴黎高等電子學學院等。除此之外，Carré Rive Gauche作為歐洲最著名的古董和畫廊協會之一，也是拉丁區的地標。同時此區還有許多異國風情的市集和街道，特別是花店，特色書店時髦的飾品店，特別適合適合文青風格的你來探訪。

3. Cour du commerce Saint-André長廊：巴黎有許多隱密的長廊，感覺進去以後就像是穿越了時光隧道。長廊裡面有許多很古老的咖啡店及小店，很值得去拍照和尋寶。

Antoine：現職是平面設計師，他的客戶中有著名的Evian和Danone。 除了設計師的身分外，他也是模特兒，合作的品牌包括Saint Laurent Paris，Céline，Etudes。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「巴黎的次文化其實很熱鬧，有很多相關的展覽，派對和音樂演出很值得關注。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. Jewllery studio of colombe d'humieres：Colombe是一位飾品設計師，同時也在倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院教授設計。她的風格非常前衛，且公寓就是她的工作室。如果你在蒙馬特看到看到一個頭髮顏色繽紛的女子，帶著護目鏡在做一些危險的焊接，那就是她。其實如果對前衛飾品有興趣都可以和她交談，同時她也提供飾品量身定制的服務。
2. pain-pain：曾被評選為巴黎最好的長棍麵包，他們極具巧思的包裝也是大家愛不釋手的Instagram selfie道具。
3. Cinemachine：在巴黎有很多單價高的古著店，相較之下這家二手古著店價錢非常平易近人，從品牌到當地設計師都有，是個特別適合挖寶的地方，在這裡可以找到物超所值的單品。

Joseph：一個充滿朝氣和活力的大男孩，現在就讀於巴黎有名的戲劇學校Cours Florent，希望有一天能成為專業演員。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「希望大家更認識我生長的十一區，感覺被很多旅人忽略，但其實十一區有好吃的餐廳，時髦的店，年輕人最愛的酒吧，我可以了解對於外來的人會有點不得其門而入，但如果有機會讓當地人帶，真的一定不會失望。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. Du Pain et des Idées：Christophe Vasseur找到了這個1875年的老店鋪，於是辭去工作而轉行程為一位麵包師。室內古老的裝潢絲毫未動，店裡每天新鮮出爐，香氣四溢的麵包，直至今日都還可以看到店內的原始玻璃畫天花板。這家麵包店，被稱為全巴黎最好吃的麵包店。堅持只用最健康的有機食材，以及費時的傳統烘培方法，Du Pain et des Idées是一個只賣麵包不賣甜點的麵包店。店內一定不可以錯過的是朱古力開心果蝸牛殼麵包(l’escargot chocolat-pistache)，新鮮蘋果泥麵包(le chausson à la pomme fraîche)和店內獨創的朋友麵包（Pain des Amis)！

2. Le Comptoir Général：這個地方在巷子裡有些隱蔽，第一眼看見大概會以為是工廠，但其實它結合好幾種不同空間，有吃的也可以喝酒跳舞，這裡最特別的大概是裡面有擺放很酷的裝置藝術，會隨時間更換，有的時候去是非洲風格，或是一個60年代的理髮廳，和小型的圖書館。這裡除了擺設很有創意，不斷的在變化之外，最重要的是因為這裡很受年輕人和嬉皮歡迎，所以可以打扮得很隨意前往，講話也可以很大聲，可以放得很開瘋狂的玩樂，不必受到任何拘束。

3. Henriette H：設計師Sarah Stagliano是一個天生的浪漫主義者，一段轟轟烈烈的愛情故事，成就了Henriette H的誕生。最簡單簡樸的純白棉質內褲，唯美精細的法式蕾絲，細緻又獨特哦手工刺繡，可以變幻出無數個愛人間的密語。這間小清新的內衣店可以說是典型的現代巴黎女性的化身，追求性感卻不要束縛，取悅愛人又特立獨行，她們只愛最簡單的顏色和款式，又要求最精細的手工和布料，她們既要追隨潮流，又要自己的東西與眾不同。

※編輯：Tiffany Leu |

（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

帶你去世界最大的跳蚤市場尋寶，用不同的角度逛巴黎週末

全新巴黎景點 - 拉法葉百貨Galeries Lafayette香榭大道旗艦店盛大開幕！一次告訴你所有必知資訊5大亮點

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
Leo王是台大學霸！罹血友病24年　戴護膝上學被叫「怪咖」吐
【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王大贏家！歌王Leo王、歌后林憶
金曲／壓軸大獎！蔡依林《Ugly Beauty》抱走年度專輯
金曲／孫盛希《希遊記／滾石國際音樂股份有限公司》抱走最佳國語
金曲／擊敗蔡依林！林憶蓮再封歌后　奪最佳國語女歌手獎　
金曲／饒舌出頭天！Leo王封歌王　奪最佳國語男歌手獎

關鍵字：法國,巴黎,旅行,圖書館,古著,麵包店,甜點,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

嗨翻全場！65歲奶奶帶孫女熱舞　第三屆愛買盃熱舞大賽開跑

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神全變了」

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

五月天《頑固》＋周杰倫《安靜》　陳奕迅神開場爆雞皮

當心！PM2.5加上紫外線傷害 眼球可能長「瘜肉」...嚴重恐失明

6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

嗨翻全場！65歲奶奶帶孫女熱舞　第三屆愛買盃熱舞大賽開跑

金曲慶功／閃靈樂團2年前討論停團！Doris吐原因：林昶佐怕被說「ＯＯＯＯ」

「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

伊斯特本網賽／搶十退歐美聯軍　詹家姐妹奪冠

金曲獎／被指「爆冷拿歌王」　Leo王一句話反擊：還是我得獎啊！

房客欠租5個月神隱！黃汁灑床、滿地垃圾　房東開門愣住：這是廢墟嗎

川普宣布「解放華為禁令」　陸網友吵翻：別回頭就反悔

習近平先開口！川習會6共識一次看懂　川普：關稅戰休兵、華為解禁

林管處響應節能低碳　原電動巴士業者優先續約服務不間斷

6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

「吃喝玩樂勁在嘉義」謝金燕、郭書瑤熱力接唱　還抽Gogoro　

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

消費熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買..

打卡免費喝咖啡！星巴克「幾米門..

台北101獨家限定！「巨無霸珍..

懶得出門？居酒屋口味下酒零食夯

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

內行人才知道！超市「隱藏版吐司..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

不用剔骨！肯德基期間限定「無骨..

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

江宏恩睡前做「這檔事」

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

更多熱門

相關新聞

世界盃女足法國吞敗地主再度無緣4強

挑戰世界盃女足衛冕的美國，29日面對地主法國，靠著隊長瑞比露(Megan Rapinoe)梅開二度，最終以2比1強勢進入4強，目前7屆比賽中，5屆比賽東道主都會在8強遭到淘汰，僅美國打破這魔咒，在1999、2003年主辦世界盃時分別拿下冠軍和季軍。

500元雨傘遭偷　遇「超認真員警」火速破案

必吃！夏日限量「鳳梨甜點」超消暑

【法國寫真】從高中畢業會考談哲學對法國人的重要性

空姐爆切心大雪事件　長榮回應了

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

林憶蓮勝出蔡依林關鍵原因曝光！

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

Selina走音被罵！Ella冒暖舉

宋仲基、宋慧喬「去年9月慶生合照」曝光⋯她笑得甜蜜

Lulu「高冷臉」神複製陳珊妮

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

宋仲基爸爸簡訊曝光！

五月天喊蔡依林「孩子的媽」　背後原因曝光

工會保18空服員　勞動部：新版本超過八大訴求

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面