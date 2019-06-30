6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

相信許多人已經是〈Bonjour 我的巴黎情人〉的忠實讀者，旅居巴黎的Jessy除了經營部落格，也出了書，今年，Jessy成立Parisdize網站，讓真正的巴黎人帶領你親自體驗真正的巴黎生活。







成立Parisdize網站的靈感，源自於Jessy領悟沒有在地的巴黎人帶路，旅人們很常錯過巴黎有趣的地方。「某天巴黎午後，巴黎朋友說要帶我一起在瑪黑區閒逛，探索一些很少人知道的時髦商店。一開始聽到行程時還有點意興闌珊，想說在巴黎那麼久了，應該很少有我沒去過的地方，沒想到跟著朋友的腳步，我竟然發掘了好多從前不曾造訪，帶有獨特風格的小店和餐廳。這個時候我才意識到，巴黎最有趣、時髦的地方，沒有一個巴黎領路人，是很難萍水相逢就與旅客相遇。因為這個領悟，我決定創立這個網站，讓來巴黎旅遊的人，可以不要因為對城市的陌生，就錯過與最具有巴黎風格的人、事、物相遇的緣分。」



Parisdize網站上有許多「巴黎大使」，藉由在地人帶領你遊巴黎，就像是『與朋友一起探索巴黎』的感覺，他們的工作或風格都不同，有人是藝術家、時尚彩妝師、模特兒、演員，甚至也有導演加入，Jessy說，「我希望能藉由這些時髦、有趣的巴黎大使，透過Parisdize平台，將最好的巴黎呈現給旅人，給厭倦制式行程或網紅店的旅客，一個從不同角度欣賞巴黎的機會；不管是本身是藝術愛好者，希望藉此體驗巴黎藝術圈的旅客，或是單純想體驗一個上午/下午巴黎人的真實生活，都能從Parisidize這個平台，體會到巴黎獨特的魅力和在此生活的悸動。」



Parisdize時髦巴黎人推薦的私房景點

Charles：法國男演員，平日除了演戲也致力製作獨立短片。家族經營古董事業讓他對於古董俱有相當的知識和熱情。

「如果了解巴黎的歷史就會更了解我們的個性，在我的行程裡除了帶你參觀時髦的店之外，更希望的是探索不同時期的物品或是建築物和了解不同時期的審美觀。」





1. Bibliothèque Mazarine瑪薩林圖書館：座落於法蘭西學術院，在以往裡面的院士是受到皇室的待遇，在今日也是被所有法國人推崇的指標。被選為全世界最美的瑪薩林圖書館是法國最古老的圖書館，它的歷史要追溯到 17 世紀中葉，曾是紅衣主教 Mazarine 的私人藏書館，館藏超過六十萬本，且有一大部分是非常稀有的經典。

2. Place de Furstenberg 75006 Paris：法國最著名浪漫主義畫家Delacroix 和舉世聞名的莫內都曾在這個地方居住。這是一個很低凋浪漫且富有迷幻色彩的地方，傳說中如果你給你喜歡的人在這裏“rendez-vous” 戀情將會成功。.

3. Les Beaux Arts de Paris：法國擁有全世界最知名的藝術家，而絕大部分都是這裡畢業的，學院擁有超過三百五十年的歷史。Charles擁有這個地方的通行證，將帶你探索法國最高學府藝術家的生活，看他們如何作畫，雕塑。探索校園神秘的樓層，常常都會看到很多在音樂，香菸，酒下進行創作的學生，是一個很特別的體驗。



Farah：擁有波斯，印度，巴基斯坦和西歐的血統。因為對於時尚的熱忱來到巴黎，現職為時尚造型師。

「希望大家可以多和當地人有交流，認識巴黎人是了解這個城市最好的方法。」





1. Le Loir dans la théière茶壺裡的睡鼠：以各式糕點和派聞名，無法預約所以常常在假日會一位難求。由於是家族經營，很多法式的家鄉菜，面的裝潢是鄉村古董風，特別適合喜歡甜食和法式輕食的你。

2. Pretty box：一家只接受預約的古著店，它的明星客人包括: Bella Hadid、Vanessa Paradis、Lily Rose Depp、Lily Allen等。裡面有很多特別的單品及各設計師品牌已經不找不到的款式，適合找尋獨特單品的人。

3. Histoires de Parfums：法國人對香水的愛是很濃烈的，也只有在巴黎小眾香水店及特殊小品牌的香水得以存活，相較於大品牌出的香水，巴黎人更喜歡與眾不同的氣味。這家品牌的香水靈感來自於歷史上的名人，充滿神秘感的特別年代，詩詞及音樂。每瓶香水都以書本的造型包裝著。店內同時也是香水實驗室，如果運氣好的話，還會趕上他們的調香活動。



Marion：畢業於世界首屈一指的法國國立高等裝飾藝術學院，現在專職是編劇，導演和攝影師，擁有許多得獎作品。

「食物，大家都知道我們的可頌麵包，法國長棍及很多起司跟美酒，但除了這些以外，我們還有很多特別好吃且經典的食物是觀光客不太知道，但卻是我們非常熱愛的。」





1. Au petit bonheur la chance：如果你是《愛蜜莉的異想世界》的粉絲，那你一定不能錯過這家充滿懷舊巴黎的童趣店。店名的意思就是幸福的小瞬間，在還沒有3c產品的年代，學生時期的鐵製鉛筆盒，木製的音樂盒，色彩繽紛的糖果盒，鄰居的門牌....各種我們遺忘卻帶給我們幸福的物件都可以在這裡找到。

2. 旭麗宮邸的花園：是巴黎的一座私人府邸 （hôtel particulier），如果住過巴黎的人就知道hôtel particulier是一種法國特別的建築形式，通常都是以前皇宮貴族所擁有，在現今也是奢華的象徵。此處直通巴黎最古老的孚日廣場，連很多巴黎人都不一定知道，是一個不能錯過的秘密花園。

3. Aux Merveilleux de Fred：除了相當好吃以外，它的甜點反映了法國的歷史和十八世紀末的時尚風格。所有的甜點都是現場製作，可以滿足大家對於甜點製作的偷窺欲。



Lucia：來自義大利，個性相當熱情和活潑，精通義法英日四國語言，是有專業執照的歷史導遊。

「希望大家可以更了解巴黎的歷史，魔鬼藏在細節裡，仔細看巴黎的建築可以發現，其實每個細節都代表不同的時期，還有不同的意義和風俗。如果來到巴黎只是看表面的東西而不是更深度的內涵，真的很可惜。」





1. Jardin des plantes巴黎植物園：巴黎植物園創立於1626年，它的前身其實是皇家御用的藥園，直到1640年才開放給大眾。裡面有迷宮，鳶尾花和玫瑰花及其他罕見植物。夏天特別美麗，卻是很多觀光客不熟悉的地方，不僅植物種類豐富也也是當地人喜愛的約會場所。

2. Quartier Latin巴黎拉丁區：這是一片學生與教師頻繁往來的地區，因為周圍除了索邦大學，法蘭西學院 (大學)和聖吉納維芙圖書館，還遍布著法國最高級別的院校：法國國家高等美術學院、巴黎高等師範學院、巴黎理工學院舊址、巴黎高等電子學學院等。除此之外，Carré Rive Gauche作為歐洲最著名的古董和畫廊協會之一，也是拉丁區的地標。同時此區還有許多異國風情的市集和街道，特別是花店，特色書店時髦的飾品店，特別適合適合文青風格的你來探訪。

3. Cour du commerce Saint-André長廊：巴黎有許多隱密的長廊，感覺進去以後就像是穿越了時光隧道。長廊裡面有許多很古老的咖啡店及小店，很值得去拍照和尋寶。



Antoine：現職是平面設計師，他的客戶中有著名的Evian和Danone。 除了設計師的身分外，他也是模特兒，合作的品牌包括Saint Laurent Paris，Céline，Etudes。

「巴黎的次文化其實很熱鬧，有很多相關的展覽，派對和音樂演出很值得關注。」





1. Jewllery studio of colombe d'humieres：Colombe是一位飾品設計師，同時也在倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院教授設計。她的風格非常前衛，且公寓就是她的工作室。如果你在蒙馬特看到看到一個頭髮顏色繽紛的女子，帶著護目鏡在做一些危險的焊接，那就是她。其實如果對前衛飾品有興趣都可以和她交談，同時她也提供飾品量身定制的服務。

2. pain-pain：曾被評選為巴黎最好的長棍麵包，他們極具巧思的包裝也是大家愛不釋手的Instagram selfie道具。

3. Cinemachine：在巴黎有很多單價高的古著店，相較之下這家二手古著店價錢非常平易近人，從品牌到當地設計師都有，是個特別適合挖寶的地方，在這裡可以找到物超所值的單品。



Joseph：一個充滿朝氣和活力的大男孩，現在就讀於巴黎有名的戲劇學校Cours Florent，希望有一天能成為專業演員。

「希望大家更認識我生長的十一區，感覺被很多旅人忽略，但其實十一區有好吃的餐廳，時髦的店，年輕人最愛的酒吧，我可以了解對於外來的人會有點不得其門而入，但如果有機會讓當地人帶，真的一定不會失望。」

1. Du Pain et des Idées：Christophe Vasseur找到了這個1875年的老店鋪，於是辭去工作而轉行程為一位麵包師。室內古老的裝潢絲毫未動，店裡每天新鮮出爐，香氣四溢的麵包，直至今日都還可以看到店內的原始玻璃畫天花板。這家麵包店，被稱為全巴黎最好吃的麵包店。堅持只用最健康的有機食材，以及費時的傳統烘培方法，Du Pain et des Idées是一個只賣麵包不賣甜點的麵包店。店內一定不可以錯過的是朱古力開心果蝸牛殼麵包(l’escargot chocolat-pistache)，新鮮蘋果泥麵包(le chausson à la pomme fraîche)和店內獨創的朋友麵包（Pain des Amis)！

2. Le Comptoir Général：這個地方在巷子裡有些隱蔽，第一眼看見大概會以為是工廠，但其實它結合好幾種不同空間，有吃的也可以喝酒跳舞，這裡最特別的大概是裡面有擺放很酷的裝置藝術，會隨時間更換，有的時候去是非洲風格，或是一個60年代的理髮廳，和小型的圖書館。這裡除了擺設很有創意，不斷的在變化之外，最重要的是因為這裡很受年輕人和嬉皮歡迎，所以可以打扮得很隨意前往，講話也可以很大聲，可以放得很開瘋狂的玩樂，不必受到任何拘束。

3. Henriette H：設計師Sarah Stagliano是一個天生的浪漫主義者，一段轟轟烈烈的愛情故事，成就了Henriette H的誕生。最簡單簡樸的純白棉質內褲，唯美精細的法式蕾絲，細緻又獨特哦手工刺繡，可以變幻出無數個愛人間的密語。這間小清新的內衣店可以說是典型的現代巴黎女性的化身，追求性感卻不要束縛，取悅愛人又特立獨行，她們只愛最簡單的顏色和款式，又要求最精細的手工和布料，她們既要追隨潮流，又要自己的東西與眾不同。

※編輯：Tiffany Leu |

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