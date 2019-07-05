▲ 林口再添閱讀基地，企業捐建多功能親子「李科永紀念圖書館」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

林口再添閱讀新據點！新北市首座李科永紀念圖書館將落腳林口，「李科永紀念圖書館」捐贈儀式4日下午在新北市政府舉行，由市長侯友宜與李科永文教基金會代表李鵬雄董事長，共同簽署合作備忘錄，將成為新北市第一座李科永紀念圖書館。

新北市立圖書館表示，李科永紀念圖書館預計座落「林口區運動公園」及「公鄰23公園兒童遊戲場」旁，因鄰近世大運選手村住宅區及學校，將以綠建築的設計，打造二層樓的複合式「兒童親子」圖書館，並將結合公園綠地，除了符合在地需求，同時為閱讀帶來自然美好的氛圍。

侯友宜表示，原位於公園路的林口舊館已於2016年搬遷至三井outlet正對面的新館，李科永紀念圖書館的興建，正可銜接舊館遷移後的功能，符合林口地方居民的閱讀需求。

侯友宜說，李科永文教基金會對國內公共圖書館投入相當多資源，長期於各地捐資興建公共圖書館，感謝李鵬雄先生及其家人的熱心捐贈，希望透過政府與民間的通力合作，合力打造新北市成為更多元優質的閱讀城市。

李科永文教基金會董事長李鵬雄表示，延續企業回饋社會的精神，此次能有機會為新北市的閱讀資源貢獻ㄧ份心力，基金會將秉持過去興建圖書館的經驗及品質，全力為新北市打造ㄧ座結合在地，融合生態與人文的多功能親子圖書館。

新北市立圖書館表示，林口地區人口約11萬人，目前有林口分館及林口東勢閱覽室，未來新北市李科永紀念圖書館將規劃為複合式親子閱讀空間，提供多種多樣的親子學習體驗空間與設施，啟用後，將為林口地區帶來更豐富的閱讀能量。