韓市府花400萬清淤成果出爐…　神農路再度慘淹成「神農溪」

記者李唯甄／高雄報導

高雄11日上午下起大雨，高市府花費400萬清淤的神農路段，也不敵雨彈轟炸，慘淹成一片黃河，臉書專頁「只是堵藍」就PO出淹水影片，酸「韓導清下水道還上報的那個高雄神農路、今天還是淹水了」，高雄水利局則回應，目前已經清淤1600噸，但仍有1800多噸待清，「估計還要1個月才能清完」。

▲高雄神農路不敵雨彈轟炸，再度慘淹成神農溪。（圖／翻攝自議員邱俊憲臉書）

去年823豪雨重創南台灣，韓國瑜上任後積極尋求治水良方，也動用第二預備金6500萬清淤，其中「逢雨必淹」的鳥松區神農路段，市府就花了400萬清淤，也發現約2.5公尺高的下水道裡，堆了1.8公尺的淤泥，「淹水真相」讓網友看了直喊「怵目驚心」！

▲高雄神農路不敵雨彈轟炸，再度慘淹成神農溪。（圖／翻攝自議員邱俊憲臉書）

這回受到雨彈轟炸，神農路再度慘淹成「神農溪」，水一路淹到腳踝，機車騎士怕拋錨、只能下車用牽的，民進黨議員邱俊憲在臉書PO出多段淹水影片，臉書專頁「只是堵藍」也狂酸韓市府治水破功，更有網友留言嘲諷「塞子塞住了當然淹」。

對此，高雄水利局表示，這次接獲積水的時間是中午12點左右，但短短20分鐘就退水，「如果沒清淤，雨水將順沿神農路漫延到水管路，淹水會更嚴重」；而地勢較低的路段，水利局也將以墊高和改善側溝排水方式來處理；另外神農路從4月底清淤到現在，已經清除1600噸，但仍有1800多噸待清，「估計還要1個月才能清完」。

▲▼高雄水利局表示，該路段仍有1800噸淤泥待清。（圖／高雄水利局提供）